El "karateca de La Plata" volvió a atacar y entró a un kiosco de una patada en City Bell para robar. 

el-delincuente-rompio-la-puerta-patada-entro-robo-y-se-fue-foto-captura-de-video-tn-PA4LGQA6WBCZDMNICLSZ554L7Y El delincuente rompió la puerta patada, entró, robó y se fue.

Un robo que duró apenas segundos

Una vez dentro del local, el delincuente actuó con rapidez. Según se observa en el video, permaneció apenas unos segundos dentro del comercio, tiempo suficiente para apoderarse de la recaudación y algunos productos de valor.

Tras concretar el robo, el hombre salió por el mismo hueco que había generado en la puerta y se retiró de la zona antes de que se activaran las alarmas o llegara algún patrullero.

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Preocupación por una modalidad que se repite

El episodio volvió a poner en alerta a los comerciantes de la zona, ya que no sería la primera vez que este delincuente actúa con la misma modalidad.

La forma de irrumpir en los locales, rompiendo accesos con una patada directa y rápida, le valió en redes sociales y entre los vecinos el apodo de “el karateca de La Plata”.

Las autoridades ahora analizan las imágenes para identificar al sospechoso y determinar si está vinculado con otros robos registrados en comercios de la región. Mientras tanto, el video volvió a viralizarse y reavivó la preocupación por la seguridad en el corredor comercial de City Bell.