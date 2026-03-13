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El "karateca de La Plata" volvió a atacar y entró a un kiosco de una patada en City Bell para robar

El delincuente, que es intensamente buscado por la policía, fue filmado por las cámaras de seguridad del lugar mientras cometía el hecho.

El karateca de La Plata volvió a atacar y entró a un kiosco de una patada en City Bell para robar. 

El "karateca de La Plata" volvió a atacar y entró a un kiosco de una patada en City Bell para robar. 

El llamado “karateca de La Plata” volvió a protagonizar un nuevo robo y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El delincuente, que ya había sido filmado utilizando una particular técnica para forzar accesos, atacó esta vez un kiosco en la zona norte de City Bell, donde logró entrar al local de una sola patada y escapar en pocos segundos.

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El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes en un comercio ubicado en la esquina de 473 bis y 13. Las imágenes captadas por las cámaras del local ya fueron incorporadas a la investigación que intenta identificar al sospechoso.

En la filmación se observa al hombre llegar caminando con total tranquilidad, como si se tratara de un cliente más. Vestía short, una campera con capucha y llevaba una mochila en la espalda. Sin utilizar herramientas ni forzar la puerta con elementos externos, el ladrón utilizó su propio cuerpo para romper el acceso.

Frente a la entrada del comercio, el sospechoso se posicionó brevemente y ejecutó una patada directa contra la puerta, un movimiento rápido y preciso que destrozó la cerradura y el panel inferior. La maniobra, que recuerda a una técnica de artes marciales, le permitió abrir un hueco suficiente para ingresar al kiosco en cuestión de segundos.

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El delincuente rompió la puerta patada, entró, robó y se fue.

Un robo que duró apenas segundos

Una vez dentro del local, el delincuente actuó con rapidez. Según se observa en el video, permaneció apenas unos segundos dentro del comercio, tiempo suficiente para apoderarse de la recaudación y algunos productos de valor.

Tras concretar el robo, el hombre salió por el mismo hueco que había generado en la puerta y se retiró de la zona antes de que se activaran las alarmas o llegara algún patrullero.

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Preocupación por una modalidad que se repite

El episodio volvió a poner en alerta a los comerciantes de la zona, ya que no sería la primera vez que este delincuente actúa con la misma modalidad.

La forma de irrumpir en los locales, rompiendo accesos con una patada directa y rápida, le valió en redes sociales y entre los vecinos el apodo de “el karateca de La Plata”.

Las autoridades ahora analizan las imágenes para identificar al sospechoso y determinar si está vinculado con otros robos registrados en comercios de la región. Mientras tanto, el video volvió a viralizarse y reavivó la preocupación por la seguridad en el corredor comercial de City Bell.

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