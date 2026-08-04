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Facundo Moyano fue detenido por la Policía en Belgrano tras un incidente con Candela Arizaga

La madrugada de este martes estuvo marcada por un importante operativo policial en el barrio porteño que tuvo como protagonista a Facundo Moyano, dirigente sindical e hijo de Hugo Moyano.

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Detuvieron a Facundo Moyano por un escándalo en plena la calle con su pareja

Detuvieron a Facundo Moyano por un escándalo en plena la calle con su pareja

La madrugada de este martes estuvo marcada por un importante operativo policial en el barrio porteño de Belgrano que tuvo como protagonista a Facundo Moyano, dirigente sindical e hijo de Hugo Moyano, quien quedó detenido en medio de un confuso episodio con una mujer por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

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Según la información difundida en A24 y en América TV, todo comenzó a raíz de varios llamados al 911 que alertaban sobre una situación de extrema tensión en la vía pública. Los avisos motivaron el despliegue de patrulleros y derivaron en la identificación y posterior detención de Facundo Moyano, quien se encontraba acompañado por una mujer.

Hasta el momento, las circunstancias que originaron el episodio continúan siendo materia de investigación, mientras se esperan mayores precisiones oficiales sobre lo ocurrido durante la madrugada.

Cómo comenzó el episodio en Belgrano

De acuerdo con el relato periodístico, la secuencia se inició cerca de las 5 de la madrugada en inmediaciones de la Avenida del Libertador al 5400, una de las principales arterias del barrio de Belgrano.

La primera alerta ingresó a través del sistema de emergencias 911. Según la reconstrucción, una mujer habría solicitado ayuda. Con el paso de las horas se conoció que ella habría declarado que se trató de un brote por consumo de estupefacientes.

Pocos minutos después, el centro de emergencias recibió una segunda comunicación, esta vez realizada por otra persona que advertía una escena llamativa en plena vía pública.

Ese segundo llamado informaba que una mujer corría desnuda por la Avenida del Libertador, una situación que motivó una rápida intervención policial debido a la gravedad de la denuncia y a la posibilidad de que existiera una situación de riesgo.

Con esos datos, la Policía de la Ciudad envió varios móviles hasta la zona para verificar lo que estaba sucediendo. Al arribar al lugar indicado, los efectivos comenzaron a reconstruir lo ocurrido entrevistando a distintos testigos.

Entre ellos se encontraba el encargado del edificio, quien, según la versión difundida en televisión, fue una de las personas que se comunicó con el servicio de emergencias. De acuerdo con ese testimonio, una pareja habría salido corriendo desde el interior del edificio hacia la calle, situación que llamó la atención de los presentes y motivó la intervención de la Policía.

Con esa información, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones para localizar a las dos personas mencionadas.

El procedimiento se extendió por varias cuadras de Belgrano y contó con la participación de distintos patrulleros que realizaron recorridas por la zona hasta lograr dar con ambos involucrados.

Dónde fue demorado Facundo Moyano

Siempre según la reconstrucción difundida, fue localizado en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre, a pocas cuadras del lugar donde se había originado la denuncia. Fue allí donde los efectivos policiales lograron interceptar tanto al hombre como a la mujer para identificarlos y determinar qué había ocurrido previamente.

En ese momento, el hombre se presentó como Facundo Moyano, identificándose ante el personal policial como dirigente sindical e hijo del histórico líder camionero Hugo Moyano.

En pocas palabras

  • Facundo Moyano: Fue detenido en Belgrano tras un incidente con una joven.
  • Inicio del incidente: Se desencadenó por llamados al 911 alertando sobre una mujer desnuda corriendo.
  • Investigación en curso: Las circunstancias exactas que originaron el episodio aún se están esclareciendo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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