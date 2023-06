El papá de Cecilia Strzyzowski habló por primera vez tras el femicidio: su desolador relato

"Me enteré porque me llamó la mamá. Ahí comenzó una pesadilla", contó Miguel en una entrevista que concedió el domingo 19 de junio y que se difundió una semana después con el fin de que no afectara la investigación del caso ni las negociaciones de Gloria Romero, con sus abogados querellantes Miguel Ángel Pierri y Fernando Burlando.