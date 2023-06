La dura reacción de la mamá de Cecilia Strzyzowski: "Reconocí el buzo con el que me dio el último abrazo"

“Era un buzo que estaba estrenando. Me gustaba la felpita adentro. Ella decía ‘ese es mío, ese es mío’. Éramos de jugar y muy compinches. Me impactó porque fue el último con el cual me abrazó. Ella vino ese miércoles, tenía puesto ese buzo y me abrazó. Fue el último abrazo que sentí de ella”, recordó la mamá de Cecilia.

Marcha Resistencia Cecilia NA.jpg La dura reacción de la mamá de Cecilia Strzyzowski. (Foto: archivo)

En esa misma línea, Romero pidió nuevamente justicia para su hija: “¿Ahora están enfermos? ¿Ahora quieren un hábeas corpus, porque quieren arresto domiciliario? Hace dos semanas atrás antes de matar a mi hija estaban haciendo campaña política y estaban re sanitos”, afirmó.

“Si está gente sale libre, mi hija se tiene que ir del país, nos tenemos que ir del país, porque son la gente más peligrosa que hay. Yo amo mi argentina, amo mi país, yo miro el cielo y veo mi bandera, pero la verdad este país no da para más y los jóvenes se deberían ir”, sostuvo.

Según detalló Télam, Marcela Acuña, una de las siete personas detenidas por el presunto asesinato de Cecilia Strzyzowski, hizo una presentación de puño y letra para pedir una prisión domiciliaria para su marido, Emerenciano Sena, por padecer "diabetes" e "hipertensión", informaron hoy fuentes judiciales.

El reconocimiento de los objetos de Cecilia dio positivo

El fiscal se refirió al reconocimiento de la familia de la joven de los objetos secuestrados y señaló que “es un avance muy importante para la investigación”.

“Nosotros estamos muy contentos de que haya podido resultar satisfactorio el reconocimiento por parte de la familia de Cecilia de los efectos que secuestramos en los distintos procedimientos que venimos realizando”, concluyó Cáceres Olivera, en referencia al procedimiento judicial.

La madre, la hermana y la abuela de la víctima lograron reconocer distintos elementos secuestrados en el marco de los rastrillajes, entre ellos un dije en forma de cruz, un anillo y un trozo de tela de color rosa, que sería parte de un buzo de Cecilia.