El pedido desesperado de un sicario a su mamá: "Ayudame, no quiero matar a más gente, mami"

El relato del hijo a la madre es escalofriante. “Por favor, ayudame. Hoy estoy tranquilo. Mañana me agarra la desesperación y no quiero matar a más gente. Me chupa la verga (sic) si tengo el teléfono pinchado. No me interesa más nada. No puede ser. El viernes fui a matar a uno por 30 mil pesos, mami”.

La investigación comenzó el 5 de mayo y el joven de 21 años está siendo investigado como sicario dentro de una banda narco. La llamada telefónica data de octubre de 2021. Por el momento, las autoridades señalaron que se encuentran investigando cuál habría sido ese delito.

La insólita respuesta de la madre al enterarse del pedido de su hijo

Lo curioso es que la madre del sospechoso intentó calmarlo y le propuso montar un negocio para vender estupefacientes, justamente, el problema que tiene cada vez peor a su hijo.

“Hacemos una pescadería de pantalla, boludo (sic). Vamos a embolsarla nosotros. Con vos pila hacemos cualquier cosa los dos, negro”, le aconsejó su madre.

Rosario narco1.jpg Según la investigación federal, el joven pasó en octubre de 2021 de no tener dinero a comprar un Volkswagen Bora full en marzo de 2022.

Después del diálogo telefónico que causó sorpresa entre los investigadores, ya que el sospechoso se sabe investigado y, pese a eso, comentó los delitos que habría cometido, el presunto sicario había modificado su vida en apenas unos meses.

Una deuda de más de cuatro millones de pesos por la venta de estupefacientes

Según la investigación federal, el joven pasó en octubre de 2021 de no tener dinero a comprar un Volkswagen Bora full en marzo de 2022. Mientras que se conoció otro diálogo por teléfono, donde el joven le transmite a su novia que le deben unos cuatro millones de pesos. En principio, se cree que es por la venta de estupefacientes.

A principios de mayo, la Policía Federal detuvo a 11 sospechosos de integrar la estructura bajo investigación después de la orden de allanamiento del juez Carlos Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal Nº3 de Rosario. Entre los hombres detenidos figura el sospechoso de 21 años.