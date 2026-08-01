En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Policía
Tiros
Inseguridad

Un policía se defendió a los tiros de un robo con su familia en el auto y mató a un ladrón

El oficial fue sorprendido por al menos tres ladrones en González Catán. El violento tiroteo quedó registrado por una cámara de seguridad, los cómplices escaparon y son intensamente buscados.

Banner Seguinos en google DESK
Un policía se defendió a los tiros de un robo. (Foto: captura)

Un policía se defendió a los tiros de un robo. (Foto: captura)

Un intento de robo terminó con un delincuente muerto en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza. El hecho ocurrió luego de que un policía que se encontraba de franco y viajaba con su familia se enfrentara a tiros con una banda que intentó asaltarlo.

Leé también Impactante final de una persecución tras el robo del auto a un excombatiente de Malvinas
El delincuente era perseguido por la Policía cuando impactó contra un auto estacionado. Terminó detenido. (Foto: captura) 

El violento episodio ocurrió el viernes por la noche, en plena tormenta que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona.

El hecho ocurrió en la esquina de Calderón de la Barca y Tinogasta, frente a una heladería, donde el subteniente de la Policía Bonaerense había llegado a bordo de un Peugeot 208 gris junto a su familia.

De acuerdo con la investigación, un Peugeot 307 negro se cruzó en su camino y de él descendieron dos hombres armados, mientras un tercer integrante permanecía en el vehículo. Los investigadores creen que los delincuentes pretendían robarle el automóvil al efectivo.

Cuando uno de los asaltantes apuntó con un arma hacia el conductor, el policía se identificó como integrante de la fuerza y extrajo su arma reglamentaria, efectuando varios disparos desde el interior del vehículo. Los delincuentes respondieron al ataque y se produjo un intenso intercambio de disparos en plena calle.

Un ladrón murió y los cómplices escaparon

Durante la balacera, uno de los asaltantes recibió un disparo y cayó al pavimento, mientras que sus cómplices escaparon a toda velocidad a bordo del Peugeot 307. Cuando llegaron los primeros efectivos policiales, el sospechoso ya no presentaba signos vitales.

Junto al cuerpo fue encontrada un arma de fuego, que quedó secuestrada para ser sometida a pericias balísticas. El subteniente y todos los integrantes de su familia resultaron ilesos.

Según informó el portal Inforbano, el Peugeot 307 utilizado por la banda tenía pedido de secuestro por robo, dato que ya fue incorporado a la investigación. Los otros integrantes de la banda lograron escapar y continúan siendo buscados por la Policía Bonaerense.

Cómo sigue la investigación

La causa quedó en manos del fiscal Diego Rulli, titular de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien ordenó que las pericias fueran realizadas por una fuerza federal, tal como establece el protocolo para este tipo de casos en los que interviene personal policial.

Mientras continúan los trabajos periciales sobre la escena del enfrentamiento, los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y otras pruebas para identificar y detener a los delincuentes que lograron escapar.

En pocas palabras

  • Policía y familia: Un policía franco defendió a su familia de un intento de robo en González Catán.
  • Tiroteo fatal: Se produjo un tiroteo con delincuentes; uno de los asaltantes murió en el acto.
  • Fuga y búsqueda: Los cómplices del delincuente abatido escaparon en un auto robado y son intensamente buscados.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Policía Tiros ladrón
Notas relacionadas
Wanda Nara contó que identificaron al autor del robo en su casa: la escalofriante revelación
Violento robo de auto: dispararon para intimidar a una mujer y abandonaron el vehículo
Megaoperativo en Fuerte Apache por el crimen de un policía: quién es el principal sospechoso

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar