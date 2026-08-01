Un policía se defendió a los tiros de un robo con su familia en el auto y mató a un ladrón

Cuando uno de los asaltantes apuntó con un arma hacia el conductor, el policía se identificó como integrante de la fuerza y extrajo su arma reglamentaria, efectuando varios disparos desde el interior del vehículo. Los delincuentes respondieron al ataque y se produjo un intenso intercambio de disparos en plena calle.

Un ladrón murió y los cómplices escaparon

Durante la balacera, uno de los asaltantes recibió un disparo y cayó al pavimento, mientras que sus cómplices escaparon a toda velocidad a bordo del Peugeot 307. Cuando llegaron los primeros efectivos policiales, el sospechoso ya no presentaba signos vitales.

Junto al cuerpo fue encontrada un arma de fuego, que quedó secuestrada para ser sometida a pericias balísticas. El subteniente y todos los integrantes de su familia resultaron ilesos.

Según informó el portal Inforbano, el Peugeot 307 utilizado por la banda tenía pedido de secuestro por robo, dato que ya fue incorporado a la investigación. Los otros integrantes de la banda lograron escapar y continúan siendo buscados por la Policía Bonaerense.

Cómo sigue la investigación

La causa quedó en manos del fiscal Diego Rulli, titular de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien ordenó que las pericias fueran realizadas por una fuerza federal, tal como establece el protocolo para este tipo de casos en los que interviene personal policial.

Mientras continúan los trabajos periciales sobre la escena del enfrentamiento, los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y otras pruebas para identificar y detener a los delincuentes que lograron escapar.