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El mensaje de Rosalía al público argentino tras la polémica por el video que compartió: "Qué desastre..."

Rosalía habló por primera vez durante su show en el Movistar Arena luego de la polémica que generó el repost de un video de Mia Khalifa en TikTok. Qué dijo.

1 ago 2026, 22:25
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El mensaje de Rosalía al público argentino tras la polémica por el video que compartió: Qué desastre...

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Luego de la fuerte polémica que se generó en redes sociales por un reposteo que despertó críticas y malestar entre sus seguidores argentinos, Rosalía aprovechó su show en el Movistar Arena para romper el silencio. Frente a un estadio colmado y bajo una lluvia de aplausos, la artista española se tomó unos minutos para aclarar lo ocurrido, pedir disculpas y expresar el profundo cariño que siente por el país.

Finalmente llegó el esperado primer show de la artista en Argentina, luego de semanas marcadas por la polémica y la incertidumbre sobre cómo sería recibida por el público tras el repost que realizó en TikTok de un video de Mia Khalifa. En la publicación, la actriz de cine para adultos hacía referencia a un supuesto sentimiento antiargentino a través de la canción "La Perla", luego del triunfo de España ante la Selección Nacional en la final del Mundial.

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Visiblemente conmovida, la cantante reconoció que actuó de manera impulsiva y lamentó la situación. "Dios mío, qué desastre de día fue ese. Solo tenía curiosidad, sin indagar demasiado, y lo reposteé rápidamente… y fue un error enorme. Nunca fue mi intención, de verdad", comenzó diciendo ante la ovación del público.

A continuación, recordó uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando se presentó por primera vez en Argentina durante el Lollapalooza 2019. "Fue aquí donde tuve una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi propio país. Recuerdo haber escuchado a toda esa multitud cantando mis canciones. Nunca olvidaré esa sensación de pensar: 'Lo logré'. Fue la primera vez que sentí eso fuera de mi tierra natal", expresó.

En ese sentido, dejó en claro que jamás podría sentir algo negativo hacia el país: "¿Cómo podría yo tener algún sentimiento negativo hacia un lugar como este? La verdad es que este lugar me ayudó a convertirme en quien soy hoy. No tengo más que gratitud por Argentina y por este público".

" Siempre lo he dicho: son el mejor público de la Tierra. Siempre cantan todas las canciones, siempre se entregan por completo y ponen todo su corazón en cada momento", destacó el vínculo que mantiene con sus fanáticos argentinos y aseguró que siempre los considera especiales.

Para cerrar, la artista reafirmó su cariño por el país y agradeció el apoyo incondicional que recibió a lo largo de los años: "Quiero que sepan que mi amor por Argentina sigue siendo el mismo, intacto, como el primer día. Hoy vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con un deseo inmenso de darlo todo por ustedes. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí esta noche y por compartir este momento conmigo".

Dónde estuvo Rosalía antes de su show

Antes de su esperado debut en el Movistar Arena, donde comenzará una seguidilla de cuatro shows programados en la ciudad, Rosalía se mostró en público. La cantante española había elegido mantener un perfil más reservado desde su llegada al país, luego de quedar en el centro de las críticas la una publicación en redes sociales que generó malestar entre algunos fanáticos argentinos.

Durante la noche del viernes 31 de julio, decidió romper con ese bajo perfil y compartir con sus seguidores algunos momentos de su estadía porteña. A pesar del fuerte temporal que afectó a la ciudad, la intérprete salió a cenar junto a amigos y mostró parte de la intimidad de la reunión a través de sus historias de Instagram.

La ocasión tuvo como motivo el cumpleaños de uno de sus acompañantes, celebración que se llevó adelante en un tradicional bodegón ubicado en el barrio de Chacarita. Allí, disfrutó de una noche tranquila y alejada de la controversia que había marcado sus primeros días en Argentina.

Entre las imágenes que publicó se pudieron observar detalles del encuentro, como la mesa compartida, el ambiente distendido y el momento en que el homenajeado apagó la vela de la torta. De esta manera, la artista dejó ver una faceta más relajada antes de enfrentarse al desafío de sus primeras presentaciones frente al público argentino.

El restaurante seleccionado por la artista española forma parte de la propuesta gastronómica porteña con una identidad basada en platos de elaboración casera y una cocina que utiliza productos frescos. Su concepto combina la esencia tradicional de los bodegones con una mirada más actual, con una carta que suele adaptarse según la disponibilidad de los ingredientes.

En pocas palabras

  • Polémica: Rosalía pidió disculpas en su show en el Movistar Arena por repostear un video de Mia Khalifa.
  • Mensaje de disculpas: La artista admitió un error impulsivo y expresó su cariño por Argentina y su público.
  • Vínculo con Argentina: Recordó su primera presentación en Lollapalooza 2019 y reafirmó su amor por el país.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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