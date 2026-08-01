El mensaje de Rosalía al público argentino tras la polémica por el video que compartió: "Qué desastre..."

En ese sentido, dejó en claro que jamás podría sentir algo negativo hacia el país: "¿Cómo podría yo tener algún sentimiento negativo hacia un lugar como este? La verdad es que este lugar me ayudó a convertirme en quien soy hoy. No tengo más que gratitud por Argentina y por este público".

" Siempre lo he dicho: son el mejor público de la Tierra. Siempre cantan todas las canciones, siempre se entregan por completo y ponen todo su corazón en cada momento", destacó el vínculo que mantiene con sus fanáticos argentinos y aseguró que siempre los considera especiales.

Para cerrar, la artista reafirmó su cariño por el país y agradeció el apoyo incondicional que recibió a lo largo de los años: "Quiero que sepan que mi amor por Argentina sigue siendo el mismo, intacto, como el primer día. Hoy vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con un deseo inmenso de darlo todo por ustedes. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí esta noche y por compartir este momento conmigo".

Dónde estuvo Rosalía antes de su show

Antes de su esperado debut en el Movistar Arena, donde comenzará una seguidilla de cuatro shows programados en la ciudad, Rosalía se mostró en público. La cantante española había elegido mantener un perfil más reservado desde su llegada al país, luego de quedar en el centro de las críticas la una publicación en redes sociales que generó malestar entre algunos fanáticos argentinos.

Durante la noche del viernes 31 de julio, decidió romper con ese bajo perfil y compartir con sus seguidores algunos momentos de su estadía porteña. A pesar del fuerte temporal que afectó a la ciudad, la intérprete salió a cenar junto a amigos y mostró parte de la intimidad de la reunión a través de sus historias de Instagram.

La ocasión tuvo como motivo el cumpleaños de uno de sus acompañantes, celebración que se llevó adelante en un tradicional bodegón ubicado en el barrio de Chacarita. Allí, disfrutó de una noche tranquila y alejada de la controversia que había marcado sus primeros días en Argentina.

Entre las imágenes que publicó se pudieron observar detalles del encuentro, como la mesa compartida, el ambiente distendido y el momento en que el homenajeado apagó la vela de la torta. De esta manera, la artista dejó ver una faceta más relajada antes de enfrentarse al desafío de sus primeras presentaciones frente al público argentino.

El restaurante seleccionado por la artista española forma parte de la propuesta gastronómica porteña con una identidad basada en platos de elaboración casera y una cocina que utiliza productos frescos. Su concepto combina la esencia tradicional de los bodegones con una mirada más actual, con una carta que suele adaptarse según la disponibilidad de los ingredientes.