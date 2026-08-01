La enorme angustia que vive Cinzia tras salir de Gran Hermano: "Tengo el corazón roto"

La participante también habló sobre el proceso que deberá atravesar tras su salida, donde deberá ponerse al día con lo ocurrido durante el juego y continuar con la recuperación de la lesión que sufrió en la espalda: "Afrontar el dolor de que termine de esta forma... Diría que no es justo, pero ¿a quién? Si así lo quiso Dios. ¿Qué reproches puedo hacer? La vida y esas cosas que no entendemos".

Además, aseguró que entregó todo dentro de la casa y que su deseo era continuar hasta que el público decidiera lo contrario. "Lo di todo y más. No quería que esta fuera mi salida. Siempre les decía que hasta que ustedes quisieran yo iba a estar en la casa", sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia del voto del público y habló de la difícil aceptación de su despedida. "Pero está el 'supremo' del juego (ustedes) y el supremo de la vida, que es Dios, y se ve que tenía otros planes. Trataré de aceptar este designio que me duele y me rompe el corazón", manifestó.

Por último, agradeció nuevamente el cariño recibido y dejó abierta la posibilidad de regresar al reality para tener la despedida que imaginó. " Obvio que quiero volver. Así ya no pueda ganar, espero encontrar otra forma porque creo que merezco una despedida de la casa tal y como la soñé", afirmó.

"Perdón por todo lo malo, gracias por tantooooo. Gracias por existir. Lxs amo enormemente. Prometo ir poniéndome al día y mantenerlos al tanto de mi proceso", cerró emocionada.

Cómo reaccionó Sol a la salida de Cinzia de Gran Hermano

La salida de Cinzia de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) provocó una de las escenas más emotivas de la gala de este jueves. Quien no pudo contener las lágrimas fue Solange, su gran amiga dentro de la casa, al enterarse de que la venezolana debía abandonar definitivamente la competencia por una lesión en la espalda.

Todo ocurrió cuando el Big reunió a los participantes para comunicar el parte médico de la jugadora. "Tengo algo importante que contarles. Tal como ya saben, en la mañana de hoy Cinzia sufrió una caída en su habitación y de inmediato activé el protocolo correspondiente. Ella fue asistida y trasladada a una clínica que está muy cerca, sin romper el aislamiento", anunció.

Mientras escuchaba atentamente el comunicado, Sol comenzó a quebrarse al comprender la gravedad de la situación. La emoción terminó por desbordarla cuando el dueño de la casa confirmó que su amiga no volvería al juego: "Se comprobó que tiene una leve lesión vertebral. Se quebró una apófisis, esas antenitas que salen de las vértebras. La recuperación requiere el uso de una faja y analgésicos. Puede llevar entre 7 y 10 días. Por ese motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia".

La noticia generó un profundo impacto entre los participantes, que durante varias horas habían permanecido sin saber cómo evolucionaba la salud de la venezolana. La incertidumbre comenzó luego de que sufriera un fuerte accidente mientras bailaba junto a Sol dentro de la casa, un golpe que obligó a activar el protocolo médico y derivó en su traslado a una clínica para ser evaluada.

Aunque el diagnóstico indicó que la lesión demandará entre una semana y diez días de recuperación, los médicos recomendaron que abandonara el reality para realizar el tratamiento correspondiente, poniendo así fin a su participación en Gran Hermano Generación Dorada.