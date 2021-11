El relato de un testigo clave del asesinato de Lucas González: "Fueron de 5 a 7 tiros y no hubo voz de alto".

"Justo en ese momento estaba paseando a mi perro. Los atravesó el auto que estaba de civil, abruptamente, y se bajaron los policías armados", contó Nicolás en declaraciones radiales a AM 1420.

El testigo detalló que "la reacción de los chicos fue huir, y en ese accionar se llevaron puesto el carro de la policía, lo rozaron y le golpearon la puerta. Después de eso, cuando ellos aceleraron, el policía que venía de copiloto disparó contra el vehículo impactando contra Lucas, que desafortunadamente murió".

"Los chicos estaban en shock, en pánico, corriendo por la calle pidiendo ayuda, que su amigo estaba muerto, que le habían disparado", narró.

Además, aseguró que "disparó una sola persona", y que por su conocimiento "no extenso pero básico" de armas, debido a que su padre era militar, vio y escucho que "fue una sola arma" la que abrió fuego.

"Fueron de 5 a 7 tiros", sostuvo Nicolás, y agregó: "Yo no escuché ninguna sirena, ningún tipo de voz de alto, simplemente los atravesaron y se bajaron tipo comando".

También relató que después del hecho los otros dos efectivos luego "se quedaron ayudando al policía que quedó entre los vehículos". "Luego llegaron los patrulleros. Los niños salieron del carro y empezaron a correr. El que iba manejando estaba gritando y conmocionado", indicó.

Además, reconoció que "la cuestión fue tan confusa que los policías que estaban en la garita de la esquina de Iriarte y Luzuriaga no sabían qué hacer. Yo los veía y ellos no sabían qué hacer, si le disparaban a los del carro, a los niños".

Consultado por si ya lo llamaron a declarar, Nicolás confirmó que "no" pero se mostró temeroso. "Detrás de esto hay una mafia, algunos me dicen que me podría pasar algo, entonces uno lo pone en duda, porque los que cometieron el error son policías".

Sin embargo, aclaró: "Si me llaman y necesitan mi declaración, yo la aporto".

Se entregaron los tres policías involucrados en el crimen de Lucas González

Los tres efectivos de la Policía de la Ciudad involucrados en el asesinato de Lucas González se entregaron esta tarde y quedaron formalmente detenidos por el crimen del adolescente de 17 años, ocurrido el pasado miércoles en el barrio porteo de Barracas.

Según informaron fuentes judiciales y el propio abogado de los imputados, el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva, se presentaron pasadas las 13.30 en la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad luego de que el juez Martín Carlos Del Viso firmara las órdenes de detención y una serie de allanamientos, entre ellos en la casa de los tres involucrados.

Los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heil habían solicitado esta madrugada la detención de los tres efectivos tras rechazar un pedido de eximición de prisión que había presentado el abogado defensor Alfredo Oliván.