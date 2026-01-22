Perros salvajes en las playas: alerta máxima tras la muerte de una joven de 19 años

Una joven de 19 años apareció muerta en una playa y el caso conmociona a los ciudadanos, aunque no sorprende, pese a la tragedia.
La joven surfista fue encontrada rodeada de perros extremadamente salvajes en medio de un viaje junto a una amiga.
El dindo, un perro salvaje autóctono de Australia, protagonista de una muerte que conmociona al país. (foto: Gentileza: Bush Heritage Australia)
Una joven de 19 años apareció muerta en una playa y el caso conmociona a los ciudadanos, aunque no sorprende, pese a la tragedia.
El cuerpo de la joven estaba rodeado por unos perros salvajes llamados "dingo" una especie autóctona y protegida en Australia. Sin embargo, como es muy agresivo incluso con los seres humanos, se encuentran en una reserva dentro de una isla que es muy visitada por los turistas.
Se cree que la joven quiso ir a practicar surf a esa isla. En este caso, el cuerpo de Piper James fue hallado rodeado por unos 10 dingos salvajes, los perros nativos de ese territorio, en la zona de Seventy Five Mile Beach.
Al parecer, el hecho ocurrió cuando Piper se quedó en la orilla de manera desaprensiva y fue sorprendida por una jauría de Dingos.
El problema surge cuando los visitantes no atienden las recomendaciones para ir a visitar a la "isla de los dingos". Por seguridad, no se debe caminar por el lugar, mucho menos solo, y se debe permanecer en el interior de un vehículo. Pero todos los años, se presentan casos de ataques de los dingos a personas. Sobre todo, a niños, que tienen una masa corporal mucho menor que un adulto.
Noticia en desarrollo...