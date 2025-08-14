En vivo Radio La Red
Previsional
Bono
ANSES
Para tomar nota

El Gobierno y ANSES pagan un bono de $320.000 en agosto: las fechas de cobro

Se trata de una prestación no contributiva que ANSES paga todos los meses. Sin embargo, para acceder se deben cumplir algunos requisitos.

El Gobierno y ANSES pagan un bono de $320.000 para un grupo de beneficiarios (Foto: A24.com).

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será una de las prestaciones que recibirá un bono extraordinario de ANSES en agosto de 2025. Esta ayuda económica se sumará al aumento del 1,9% que regirá para todas las jubilaciones y pensiones a partir de septiembre, según la Ley de Movilidad.

El beneficio está dirigido a personas de 65 años o más que no cumplen con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación, y representa una de las herramientas clave para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables.

Cómo saber si cobro el bono de ANSES

La pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación no contributiva que ANSES paga todos los meses. Para acceder, se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Tener 65 años o más.

  • Residir en Argentina con un mínimo de diez años de residencia continua previos a la solicitud (en el caso de extranjeros).

  • No recibir ninguna jubilación, pensión o retiro, de origen nacional o provincial.

  • No ser beneficiario de otro programa social incompatible.

  • Mantener residencia en el país: si se permanecen más de 90 días corridos en el exterior, se pierde el beneficio.

Cuánto será el monto en agosto y septiembre

El valor de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, que se ajusta mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Con la inflación de julio ubicada en 1,9%, el haber mínimo pasará de $314.305 a $320.277,17 en septiembre.

Esto significa que:

  • En agosto 2025, la PUAM es de $251.444.

  • En septiembre 2025, subirá a $256.221,74.

A estos montos se les suma el bono extraordinario de $70.000 que ANSES paga este mes, llevando el total a $321.444 en agosto y $326.221 en septiembre.

Quienes cobran la PUAM también cuentan con cobertura médica a través de PAMI y pueden acceder a otras asignaciones familiares otorgadas por ANSES, como la Asignación por Hijo o la Asignación por Cónyuge, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Calendario de pagos PUAM agosto 2025

ANSES definió las fechas de cobro de la pensión Universal para el Adulto Mayor según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto

  • DNI terminados en 1: 11 de agosto

  • DNI terminados en 2: 12 de agosto

  • DNI terminados en 3: 13 de agosto

  • DNI terminados en 4: 14 de agosto

  • DNI terminados en 5: 14 de agosto

  • DNI terminados en 6: 18 de agosto

  • DNI terminados en 7: 19 de agosto

  • DNI terminados en 8: 20 de agosto

  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

