El Gobierno y ANSES pagan un bono de $320.000 en agosto: las fechas de cobro

Cuánto será el monto en agosto y septiembre

El valor de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, que se ajusta mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Con la inflación de julio ubicada en 1,9%, el haber mínimo pasará de $314.305 a $320.277,17 en septiembre.

Esto significa que:

En agosto 2025 , la PUAM es de $251.444.

En septiembre 2025, subirá a $256.221,74.

A estos montos se les suma el bono extraordinario de $70.000 que ANSES paga este mes, llevando el total a $321.444 en agosto y $326.221 en septiembre.

Quienes cobran la PUAM también cuentan con cobertura médica a través de PAMI y pueden acceder a otras asignaciones familiares otorgadas por ANSES, como la Asignación por Hijo o la Asignación por Cónyuge, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Calendario de pagos PUAM agosto 2025

ANSES definió las fechas de cobro de la pensión Universal para el Adulto Mayor según la terminación del DNI: