La reflexión más íntima de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Soy la..."

En otro pasaje, amplió el sentido colectivo de su lucha. "Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron. Por todas", sostuvo.

Finalmente, Prandi repasó apoyos fundamentales y dejó una dedicatoria íntima. "Hoy 13 de Agosto del 2025 ya soy “Soy la dueña del viento” y la lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos, la causa por la cuál yo tomé coraje de hacer todo esto. Gracias a mis abogados @javier_ignacio_banos @burlandofernando por estos 5 años de lucha incansable, a Christian Fabio un fiscal extraordinario. Gracias a mis afectos, amigos y profesionales de la salud que tuvieron la valentía de sentarme ahí por mi @sebawaizer @soypeluffo @lorekazmer @vero_macieri @flavia_crupi Rafael Herrera Milano y Pao Rojas. A mis padres @cris.pcavallero y a mi hermana @natiprandi1 que nada ni nadie los va a volver a alejar de mi lado. Y al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida @emanuelortega1", expresó conmovida.

…”Y si el disparo no es mortal,

Caigo parada y al final,

Pude arrancarme el traje

Que usa la presa ideal.

Fui ausencia y fui la oscuridad

Silencio ardiendo de ansiedad

Hoy soy dueña del viento

Ya no tu presa ideal,

Ya no tu presa ideal

Ya no tu presa”, cerró.

La reacción de Julieta Prandi al conocer la condena de Claudio Contardi

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana impuso a Claudio Contardi una condena de 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en hechos reiterados y en concurso real.

Al momento de conocerse el veredicto, Julieta Prandi no estaba presente en la sala. Fueron los periodistas en la puerta quienes le comunicaron la sentencia antes de que ingresara al edificio judicial.

"Necesito verlo", expresó la modelo, visiblemente conmovida, mientras avanzaba para entrar al recinto cuando la condena a Contardi ya había sido anunciada por los jueces. El empresario había ingresado minutos antes de las 11 junto a su abogado y, tras la lectura del fallo, fue detenido de inmediato. Prandi arribó después, acompañada por su pareja, Emanuel Ortega, y por sus abogados, Javier Baños y Fernando Burlando. Los magistrados Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar fueron quienes dictaron la pena de 19 años de cárcel.

En el proceso, la querella había reclamado una condena de 50 años para Contardi, mientras que el fiscal solicitó veinte. Por su parte, la defensa del acusado había planteado su absolución o, en caso de ser hallado culpable, la pena más baja posible.

Las audiencias del juicio oral se desarrollaron los días miércoles, jueves y viernes de la semana anterior. Allí declararon peritos, la psicóloga y el psiquiatra de Prandi, además de amigos y familiares, que describieron el marcado deterioro físico y emocional que sufrió la modelo.

Por el lado de la defensa de Contardi, solo presentó un testigo: el jefe de seguridad del barrio privado Septiembre, en Escobar, lugar donde habrían ocurrido los abusos. Su declaración se limitó a mencionar que Julieta.

Video: Lape Club Social Informativo (América TV).

