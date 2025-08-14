A24.com

Julieta Prandi cruzó furiosa a Analía Franchín por una polémica pregunta: "Tu empatía ha sido cero"

A la modelo Julieta Prandi no le gustó una consulta de Analía Franchín y se dio un picante cruce al aire. La explicación de la panelista en Intrusos.

14 ago 2025, 14:20
Analía Franchín le hizo una consulta al aire a Julieta Prandi que no le gustó para nada a la modelo y se dio un fuerte cruce entre las dos a un día de conocerse la condena a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal agravado.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana llegó luego de una larga lucha de años vía legal que comenzó la modelo contra su ex marido, de quien se separó en 2019.

"Vos tenés hijos con él y él con otra, es muy difícil pararse en ese lugar de madre de una bebita que hoy tiene 20 días, en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar esa nena?", le preguntó la panelista de A la Barbarossa (Telefe).

Al instante, la modelo se plantó telefónicamente y le dijo muy enojada a Franchín por su consulta en medio de este particular momento que vive en lo emocional tras la sentencia del juicio que tantos años esperó.

"Me cuesta responderte Analía porque siempre que te escucho tu empatía para conmigo ha sido cero. Sos la única en esa mesa que me pregunta que me ponga yo en la piel de esa bebita y familia", le dijo Julieta a Analía.

"Disculpame, no tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Conozco de quién estoy hablando, padecí veinte años a este enfermo, hasta la bebita la tuvo estratégicamente para tener este recuso, hasta eso está calculado. No ha lugar Analía", fundamentó firme Prandi.

A lo que Analía Franchín reconoció: "Perdón te pido disculas, yo estaba pensando en esa bebita". "Por favor te lo pido pasé un infierno", le marcó Julieta Prandi.

La palabra de Analía Franchín tras el fuerte cruce al aire con Julieta Prandi: "Herida"

Analía Franchín habló con el programa Intrusos (América Tv) tras el fuerte cruce en televisión con Julieta Prandi por su pregunta sobre Claudio Contardi ante su pedido de prisión domiciliaria y dejó en claro que para ella él es un "mounstruo".

"No creo que haya estado desubicado la pregunta en el sentido que que ella es mamá y protege mucho a sus hijos de este ser nefasto. Entiendo que se lo tomó mal porque es una pregunta a una persona que está en carne viva y herida", explicó la panelista.

"Esa persona es un mounstruo y ella no puede ver nada bueno de él. Yo prefiero no verlo nunca más, para mí este tipo de personas son irrecuperables, perdón para mí esa gente no tiene derechos humanos, sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo", agregó picante sobre Claudio Contardi.

"Cuando sentís el placer en hacer de lastimar al otro, es incambiable eso chicos, la cabeza está rota. Yo espero que la Justicia hable siempre y ahora que habló yo te digo: es un hijo de pu.. ", aseguró la condena al empresario.

Y dejó en claro que no tenía ningún problema previo con la modelo y que luego continuó la entrevista al aire: "Trabajamos juntos hace veinte años y no tengo ningún mal recuerdo de ella y no la vi más".

