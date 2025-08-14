Julieta Prandi cruzó furiosa a Analía Franchín por una polémica pregunta: "Tu empatía ha sido cero"

"Me cuesta responderte Analía porque siempre que te escucho tu empatía para conmigo ha sido cero. Sos la única en esa mesa que me pregunta que me ponga yo en la piel de esa bebita y familia", le dijo Julieta a Analía.

"Disculpame, no tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Conozco de quién estoy hablando, padecí veinte años a este enfermo, hasta la bebita la tuvo estratégicamente para tener este recuso, hasta eso está calculado. No ha lugar Analía", fundamentó firme Prandi.

A lo que Analía Franchín reconoció: "Perdón te pido disculas, yo estaba pensando en esa bebita". "Por favor te lo pido pasé un infierno", le marcó Julieta Prandi.

La palabra de Analía Franchín tras el fuerte cruce al aire con Julieta Prandi: "Herida"

Analía Franchín habló con el programa Intrusos (América Tv) tras el fuerte cruce en televisión con Julieta Prandi por su pregunta sobre Claudio Contardi ante su pedido de prisión domiciliaria y dejó en claro que para ella él es un "mounstruo".

"No creo que haya estado desubicado la pregunta en el sentido que que ella es mamá y protege mucho a sus hijos de este ser nefasto. Entiendo que se lo tomó mal porque es una pregunta a una persona que está en carne viva y herida", explicó la panelista.

"Esa persona es un mounstruo y ella no puede ver nada bueno de él. Yo prefiero no verlo nunca más, para mí este tipo de personas son irrecuperables, perdón para mí esa gente no tiene derechos humanos, sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo", agregó picante sobre Claudio Contardi.

"Cuando sentís el placer en hacer de lastimar al otro, es incambiable eso chicos, la cabeza está rota. Yo espero que la Justicia hable siempre y ahora que habló yo te digo: es un hijo de pu.. ", aseguró la condena al empresario.

Y dejó en claro que no tenía ningún problema previo con la modelo y que luego continuó la entrevista al aire: "Trabajamos juntos hace veinte años y no tengo ningún mal recuerdo de ella y no la vi más".