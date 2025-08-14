Se retiró Erik Lamela: el inesperado giro que tomará en su vida profesional

Qué rol ocupará Lamela en el cuerpo técnico de Matías Almeyda

El exvolante ocupará el puesto de ayudante en el equipo de trabajo que comanda Almeyda. Si bien no se detallaron sus funciones específicas, su experiencia en el fútbol europeo y su trayectoria internacional serán un aporte para el plantel y el cuerpo técnico sevillista.

El vínculo entre ambos va más allá del fútbol: compartieron vestuario en River y fueron protagonistas de momentos determinantes para el club, como la serie de promoción ante Belgrano en 2011. Luego, Almeyda inició su carrera como entrenador en el Millonario, mientras que Lamela partió al fútbol europeo.

Cuál fue la trayectoria de Erik Lamela

Lamela debutó en la Primera de River en 2009 y rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol argentino. Tras el descenso del club en 2011, fue transferido a la Roma, donde jugó dos temporadas antes de dar el salto a la Premier League con el Tottenham Hotspur.

En 2021 llegó al Sevilla, equipo con el que ganó la Europa League en 2023. Además, vistió la camiseta de la Selección argentina, con la que disputó varios encuentros oficiales y amistosos.

Su última experiencia como futbolista fue en el AEK Atenas, donde completó apenas una temporada antes de anunciar su retiro. En total, Lamela jugó 16 temporadas como profesional, con pasos por cuatro ligas diferentes y títulos a nivel continental.

Qué significa este paso para Lamela

Convertirse en ayudante técnico a los 33 años marca un cambio rotundo en su carrera. Su incorporación al cuerpo técnico de Almeyda le permitirá aprender desde adentro la dinámica del trabajo como entrenador, y a la vez mantenerse vinculado a la alta competencia del fútbol europeo.

Para Sevilla, la llegada de un exjugador con su recorrido puede sumar en el vínculo con los futbolistas, especialmente con aquellos que atraviesan momentos de adaptación o recuperación de lesiones, una experiencia que Lamela conoce de primera mano.

Con esta nueva etapa, Erik Lamela deja atrás una carrera marcada por el talento y las lesiones, y da sus primeros pasos en el camino de la dirección técnica de la mano de un viejo conocido, Matías Almeyda, en uno de los clubes más competitivos de España.