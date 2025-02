El testimonio clave del vecino que llevó a "la abuelita" a la zona donde desapareció Lian

Sin embargo, notó algo extraño en un vehículo que ingresó aquel día. “Esa vez, no me preguntaron nada, uno entró despacito y salió más rápido. Habrá estado un minuto, no demoró mucho”, recordó.

Desaparición de Lian: qué reveló el hombre sobre "la abuelita"

Sobre la curandera, aclaró que no tiene un vínculo cercano con ella. “No la conozco bien a la señora. Yo fui a buscarla y la traje. Un vecino mío que se llama Raúl me pidió si le hacía un favor para traer a una persona y le dije que sí”, explicó.

Según su testimonio, la llevó desde Cárcano, un pequeño pueblo, pero desconoce qué hizo después. “No sé si fue un jueves o un viernes. Dónde se quedó o si se fue no lo sé”, agregó.

lian.jpg

El vecino también afirmó que, durante el trayecto, la conversación no giró en torno a Lian ni a su desaparición. “Yo vine calladito, hablamos, pero de otras cosas”, aseguró.

Su testimonio se suma a la investigación y deja abiertas nuevas preguntas sobre el papel de la curandera y la presencia de la camioneta blanca en la zona el día de la desaparición.