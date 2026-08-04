Todos los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: iglesia, fiesta y la drástica medida del hotel

Qué medida drástica tomó el hotel en Madeira por la boda de Cristiano Ronaldo

La conmoción en la isla de Madeira es total y la expectativa crece con el correr de las horas. Ante el impacto mediático, el hotel tomó medidas de seguridad extremas para garantizar la privacidad de los asistentes.

“Se ha informado a los huéspedes del hotel que dos plantas permanecerán cerradas el viernes y el sábado, así como varias zonas de bar”, reveló una fuente consultada por el periódico británico.

A sus 41 años y desempeñándose actualmente en el fútbol de Arabia Saudita, el delantero mantiene un lazo indestructible con Madeira, la tierra que lo vio dar sus primeros pasos deportivos antes de transformarse en una leyenda del fútbol mundial.

Cuál era el deseo de Cristiano Ronaldo antes de su boda que no pudo cumplir

Tiempo atrás, el goleador había manifestado que el casamiento tendría lugar una vez finalizada la Copa del Mundo 2026. Durante una entrevista con el periodista Piers Morgan, el atacante confesó cuál era su máxima ilusión: “Espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón”.

Sin embargo, ese anhelo quedó trunco en el plano deportivo. La Selección de Portugal quedó eliminada del Mundial 2026 ante España, combinado que finalmente se coronó campeón del mundo tras derrotar a la Argentina en el encuentro decisivo.