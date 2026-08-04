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LA BODA DEL AÑO

Todos los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: iglesia, fiesta y la drástica medida del hotel

Según medios británicos, el delantero y la modelo se casarán este sábado en Madeira. La lujosa ceremonia, el hotel blindado y la frustración mundialista.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Tras casi una década de relación y construir una familia juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están a punto de dar el “sí, quiero”. Según reveló el diario británico The Sun, el futbolista portugués y la modelo hispano-argentina se casarán este próximo sábado en la isla de Madeira, el lugar donde nació y transcurrió la infancia del astro del fútbol.

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La pareja se conoció en 2016, cuando Georgina trabajaba en una tienda de lujo en Madrid. En agosto del año pasado, el delantero le propuso matrimonio y, recientemente, ambos fueron fotografiados en Mallorca luciendo llamativos anillos de diamantes antes de abordar un yate, lo que confirmó la inminencia del enlace.

Dónde se casan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez y cómo será la ceremonia

La pareja eligió la catedral de Funchal, capital de la isla de Madeira, para celebrar el matrimonio religioso. Siguiendo la tradición habitual del templo, la ceremonia dará comienzo a las 15:00.

Posteriormente, los novios y sus allegados se trasladarán a una recepción exclusiva en el Savoy Palace, un ostentoso hotel de cinco estrellas situado a pocos minutos de la catedral.

Qué medida drástica tomó el hotel en Madeira por la boda de Cristiano Ronaldo

La conmoción en la isla de Madeira es total y la expectativa crece con el correr de las horas. Ante el impacto mediático, el hotel tomó medidas de seguridad extremas para garantizar la privacidad de los asistentes.

“Se ha informado a los huéspedes del hotel que dos plantas permanecerán cerradas el viernes y el sábado, así como varias zonas de bar”, reveló una fuente consultada por el periódico británico.

A sus 41 años y desempeñándose actualmente en el fútbol de Arabia Saudita, el delantero mantiene un lazo indestructible con Madeira, la tierra que lo vio dar sus primeros pasos deportivos antes de transformarse en una leyenda del fútbol mundial.

Cuál era el deseo de Cristiano Ronaldo antes de su boda que no pudo cumplir

Tiempo atrás, el goleador había manifestado que el casamiento tendría lugar una vez finalizada la Copa del Mundo 2026. Durante una entrevista con el periodista Piers Morgan, el atacante confesó cuál era su máxima ilusión: “Espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón”.

Sin embargo, ese anhelo quedó trunco en el plano deportivo. La Selección de Portugal quedó eliminada del Mundial 2026 ante España, combinado que finalmente se coronó campeón del mundo tras derrotar a la Argentina en el encuentro decisivo.

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