Facundo Moyano fue demorado por la Policía en Belgrano tras un incidente con una joven

Cómo comenzó el episodio en Belgrano

De acuerdo con el relato periodístico, la secuencia se inició cerca de las 5 de la madrugada en inmediaciones de la Avenida del Libertador al 5400, una de las principales arterias del barrio de Belgrano.

La primera alerta ingresó a través del sistema de emergencias 911. Según la reconstrucción, una mujer habría solicitado ayuda. Con el paso de las horas se conoció que ella habría declarado que se trató de un brote por consumo de estupefacientes.

Pocos minutos después, el centro de emergencias recibió una segunda comunicación, esta vez realizada por otra persona que advertía una escena llamativa en plena vía pública.

Ese segundo llamado informaba que una mujer corría desnuda por la Avenida del Libertador, una situación que motivó una rápida intervención policial debido a la gravedad de la denuncia y a la posibilidad de que existiera una situación de riesgo.

Con esos datos, la Policía de la Ciudad envió varios móviles hasta la zona para verificar lo que estaba sucediendo. Al arribar al lugar indicado, los efectivos comenzaron a reconstruir lo ocurrido entrevistando a distintos testigos.

Entre ellos se encontraba el encargado del edificio, quien, según la versión difundida en televisión, fue una de las personas que se comunicó con el servicio de emergencias. De acuerdo con ese testimonio, una pareja habría salido corriendo desde el interior del edificio hacia la calle, situación que llamó la atención de los presentes y motivó la intervención de la Policía.

Con esa información, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones para localizar a las dos personas mencionadas.

El procedimiento se extendió por varias cuadras de Belgrano y contó con la participación de distintos patrulleros que realizaron recorridas por la zona hasta lograr dar con ambos involucrados.





Dónde fue demorado Facundo Moyano

Siempre según la reconstrucción difundida, fue localizado en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre, a pocas cuadras del lugar donde se había originado la denuncia. Fue allí donde los efectivos policiales lograron interceptar tanto al hombre como a la mujer para identificarlos y determinar qué había ocurrido previamente.

En ese momento, el hombre se presentó como Facundo Moyano, identificándose ante el personal policial como dirigente sindical e hijo del histórico líder camionero Hugo Moyano.