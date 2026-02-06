El sorpresivo romance de Facundo Moyano con una ex de L-Gante: de quién se trata

Durante el programa, los conductores sumaron antecedentes que ayudaron a contextualizar la situación. Matías Vázquez recordó la relación pasada de Arizaga con L-Gante, atravesada por conflictos, idas y vueltas y problemas con el entorno familiar del cantante. “Él estaba muy enganchado con ella, pero se separaron porque la familia no la quería. Después hubo reconciliaciones y mucho conflicto”, sostuvo.

Pochi también trajo al presente una historia que ella misma había contado tiempo atrás. En diciembre de 2025, había revelado que Moyano fue visto junto a Solana Sánchez en Nueva York. En aquel entonces, el político habría intentado evitar la exposición mediática. “Cuando encontramos esa historia, él no quería que se sepa. Me bloqueó”, recordó.

Por eso, esta nueva aparición pública llamó especialmente la atención. “Si están en un restaurante comiendo de esta manera, es porque no le molesta mostrarse”, reflexionó la panelista, marcando un giro en la actitud de Moyano frente a los rumores.

Finalmente, Pampito aportó un detalle que no pasó inadvertido: “Es un restaurante al que van muchos políticos. Que él haya ido ahí con ella no es casual”, lanzó, dejando entrever que este romance estaría dando sus primeros pasos, pero lejos de la clandestinidad.

Cómo fue la historia de amor de Facundo Moyano con Eva Bargiela y por qué se separaron

La historia de amor entre Facundo Moyano y Eva Bargiela tuvo capítulos de película romántica, momentos de ilusión máxima y un final marcado por diferencias profundas que, con el tiempo, se volvieron irreconciliables. Un vínculo que nació con química, creció entre idas y vueltas y terminó cerrándose sin escándalos, pero con mucho aprendizaje.

Todo comenzó en 2016, durante una cena entre amigos en un restaurante, donde surgió una conexión inmediata entre el dirigente político y la modelo. Aunque el flechazo fue real, el inicio no fue lineal: hubo avances, retrocesos y dudas que demoraron la formalización del noviazgo. En ese contexto, incluso circularon rumores sobre un supuesto vínculo fugaz de Moyano con Susana Giménez, versiones que terminaron funcionando como un punto de inflexión para que la pareja decidiera blanquear públicamente su relación y apostar de lleno al amor.

Con el correr de los años, el noviazgo atravesó distintos altibajos, pero logró consolidarse. Finalmente, en octubre de 2021, Facundo y Eva dieron el gran paso y se casaron por civil en un almuerzo íntimo en Palermo Chico, rodeados por su círculo más cercano. Lejos de los grandes eventos y la exposición excesiva, eligieron una ceremonia sencilla que reflejara su momento personal.

Durante casi dos años de matrimonio, la pareja convivió y buscó construir un proyecto común. Sin embargo, con el tiempo empezaron a aflorar diferencias profundas en su manera de concebir la vida y la familia. Eva siempre tuvo una mirada más tradicional, con fuerte anclaje en la unión familiar, los encuentros con parientes y la idea de compartir los domingos en ese entorno. Facundo, en cambio, tenía otra forma de ver esas dinámicas, lo que fue generando tensiones silenciosas.

La modelo reconoció más tarde que se había casado con optimismo, aun con ciertas inseguridades previas, esperando cambios que nunca llegaron. Para ella, valores como la fidelidad y el trabajo en equipo dentro de la pareja eran fundamentales, pero sentía que esos pilares no terminaban de alinearse.

La separación se produjo en septiembre de 2023 y, según dejó en claro Eva, no respondió a un único episodio puntual. Su participación en el Bailando, el programa de Marcelo Tinelli, fue apenas “la gota que colmó el vaso”, pero no la causa central. La verdadera razón fue la imposibilidad de coincidir en un proyecto de vida compartido. “Nadie cambia a nadie”, sostuvo, y remarcó que simplemente “querían cosas diferentes para la vida”.

El divorcio se formalizó en agosto de 2025, luego de un trámite de casi dos años iniciado por ella. El cierre fue discreto, sin escándalos ni conflictos públicos, y sin trascendidos sobre bienes o disputas legales. Así, la historia de amor entre Facundo Moyano y Eva Bargiela llegó a su fin, dejando atrás una etapa intensa y la certeza de que, a veces, amar no alcanza cuando los caminos apuntan a destinos distintos.