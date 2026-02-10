El último y desesperado pedido de un hombre baleado y asesinado delante de su nieta

La fiscal Carina Saucedo, a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, investiga el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los peritos revisaban las imágenes de las cámaras de seguridad de la cuadra para reconstruir la fuga y esclarecer el crimen. La principal hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas.