El último y desesperado pedido de un hombre baleado y asesinado delante de su nieta

Un brutal crimen sacudió la localidad de La Reja, en el partido de Moreno, donde un hombre de 38 años fue ejecutado a balazos en la puerta de su casa tras un saludo cordial con su agresor.
El violento hecho fue registrado por una de las cámaras de seguridad de la zona.
El violento episodio ocurrió el sábado por la noche, en la calle Santa Cruz al 2700, cuando Maximiliano Jonathan Requejo Pozzi salió a la calle después de que sonara el timbre. Allí intercambió un apretón de manos con el visitante y, segundos después, recibió dos disparos a quemarropa frente a sus nietas y a un vecino que acababa de acercarse a saludar.
Uno de los impactos le entró por la axila y el otro por el abdomen. Tendido en el piso, sin poder moverse, alcanzó a gritarle desesperado a una de las menores: “Llamá a tu abuela”.
El atacante, que hasta el momento no pudo ser identificado, corrió hacia un auto que lo esperaba a pocos metros, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó en estado crítico y debió ser intervenido quirúrgicamente. Luego de agonizar durante dos días, este lunes se confirmó su fallecimiento.
La fiscal Carina Saucedo, a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, investiga el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Los peritos revisaban las imágenes de las cámaras de seguridad de la cuadra para reconstruir la fuga y esclarecer el crimen. La principal hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas.