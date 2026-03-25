Video: motochorros atacaron brutalmente a un turista argentino en Brasil y lo dejaron inconsciente

Un turista argentino fue víctima de un violento asalto en de Barra da Tijuca, una de las zonas más exclusivas y turísticas de Río de Janeiro.
El violento asalto, ocurrido este martes, quedó registrado por cámaras de seguridad.
Tres motochorros atacaron brutalmente a un turista argentino en Brasil y lo dejaron inconsciente
Un turista argentino fue víctima de un violento asalto en de Barra da Tijuca, una de las zonas más exclusivas y turísticas de Río de Janeiro.
El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, ocurrió el martes por la tarde en la Avenida Lúcio Costa, a la altura del Posto 7.
Según las imágenes difundidas por medios brasileños, tres hombres en motocicleta llegaron en contramano y abordaron a la víctima, que intentó escapar corriendo hacia la ciclovía, pero fue alcanzado rápidamente.
Acto seguido, los delincuentes lo derribaron en el suelo e intentaron quitarle la remera y las zapatillas. Ante su resistencia, uno de los agresores le propinó dos patadas en la cara, lo que lo dejó inconsciente al instante.
Ya desmayado, los motochorros le robaron sus pertenencias y huyeron a toda velocidad, nuevamente en contramano.
Hasta el momento, no se reveló la identidad del turista ni detalles sobre su estado de salud actual. Medios brasileños señalaron que, a pesar de la agresión, no se registró ninguna denuncia en una comisaría.