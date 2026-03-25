En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
motochorros
Brasil
Inseguridad

Video: motochorros atacaron brutalmente a un turista argentino en Brasil y lo dejaron inconsciente

El violento asalto, ocurrido este martes, quedó registrado por cámaras de seguridad.

Tres motochorros atacaron brutalmente a un turista argentino en Brasil y lo dejaron inconsciente

Tres motochorros atacaron brutalmente a un turista argentino en Brasil y lo dejaron inconsciente

Un turista argentino fue víctima de un violento asalto en de Barra da Tijuca, una de las zonas más exclusivas y turísticas de Río de Janeiro.

Leé también La abogada acusada de racismo en Brasil podrá volver a la Argentina para cumplir la pena
Agostina Páez enfrentó este martes una audiencia en el Tribunal Penal N°37. 

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, ocurrió el martes por la tarde en la Avenida Lúcio Costa, a la altura del Posto 7.

Según las imágenes difundidas por medios brasileños, tres hombres en motocicleta llegaron en contramano y abordaron a la víctima, que intentó escapar corriendo hacia la ciclovía, pero fue alcanzado rápidamente.

Acto seguido, los delincuentes lo derribaron en el suelo e intentaron quitarle la remera y las zapatillas. Ante su resistencia, uno de los agresores le propinó dos patadas en la cara, lo que lo dejó inconsciente al instante.

Embed

Ya desmayado, los motochorros le robaron sus pertenencias y huyeron a toda velocidad, nuevamente en contramano.

Hasta el momento, no se reveló la identidad del turista ni detalles sobre su estado de salud actual. Medios brasileños señalaron que, a pesar de la agresión, no se registró ninguna denuncia en una comisaría.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
motochorros Brasil Río de Janeiro
Notas relacionadas
El descargo en las redes de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil tras conocer el fallo
Quilmes: motochorros persiguieron a una pareja, chocaron al intentar escapar y están en estado crítico
Mar del Plata: vecinos atraparon y golpearon a un motochorro tras una seguidilla de robos en la playa

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar