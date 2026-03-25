Video: motochorros atacaron brutalmente a un turista argentino en Brasil y lo dejaron inconsciente

Embed

Ya desmayado, los motochorros le robaron sus pertenencias y huyeron a toda velocidad, nuevamente en contramano.

Hasta el momento, no se reveló la identidad del turista ni detalles sobre su estado de salud actual. Medios brasileños señalaron que, a pesar de la agresión, no se registró ninguna denuncia en una comisaría.