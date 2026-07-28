Wanda Nara volvió a cuestionar fuerte a Mauro Icardi: "Buscá club en vez de jodernos"

Wanda Nara volvió a lanzar un picante mensaje en las redes sociales en medio de la tensión con Mauro Icardi tras el robo en la casa de Milán y la perdida de la documentación de las niñas, lo que tensó aún más el conflicto judicial entre ambos.
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La conductora Wanda Nara compartió un desafiante mensaje en las redes en medio de la tensión con Mauro Icardi tras el robo en su casa de Milán.
Wanda Nara volvió a lanzar un picante mensaje en las redes sociales en medio de la tensión con Mauro Icardi tras el robo en la casa de Milán y la perdida de la documentación de las niñas, lo que tensó aún más el conflicto judicial entre ambos.
Desde sus historias de Instagram, la conductora volvió a cuestionar el accionar de su ex pareja y la complicación que enfrenta al no contar con los documentos de sus hijas para poder regresar a la Argentina.
"Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos. Ya van diez días del robo, se mostró brindando y festejando a minutos de dónde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina", lanzó indignada Wanda Nara desde sus historia.
Y agregó: "Rey tengo que trabajar ya que soy la única que trabaja y mantiene los chicos. O te pensas que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar".
"Baby gasta tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos", concluyó bien picante contra el futbolista, quien terminó su vínculo contractual con el Galatasaray de Turquía hace varias semanas y está en la búsqueda de un nuevo club.
Martín Migueles habló sobre la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi, autorizando a Santiago Riva Roy a que se conociera el contenido de distintos audios y mensajes que intercambió con él.
“Me autorizó a contar el contenido de estos audios y a leer también lo que me escribió. Me dice: 'Yo apoyo a Wanda, ella está para atrás, esperamos que Mauro firme, Wanda está sufriendo, las nenas están sufriendo, tenemos que volver al país por la rutina de cada uno,esperamos que este Power Ranger firme'", contó el periodista en el ciclo DDM (América Tv).
“Power Ranger es una manera despectiva de llamarlo a Icardi”, acotó Martín Candalaft. De acuerdo con lo que relató Riva Roy, Martín Migueles también se refirió a la situación judicial que atraviesa la familia y aseguró que existen denuncias vinculadas al conflicto.
“Luego me dice: 'Obvio que hay denuncias, es más, hay dos', y luego me agrega: 'Las nenas están muy mal, intentamos calmarlas. Fernanda, la licenciada Mattera, interrumpió sus vacaciones para asistir a las nenas psicológicamente'", continuó Riva Roy, quien remarcó que Migueles también cuestionó el trato que habría tenido Mauro Icardi con sus hijas vía mensajes.