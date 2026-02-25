Lucas Pertossi pidió a la Corte Suprema anular su condena por el crimen de Fernando Báez Sosa: los argumentos de la defensa
Uno de los rugbiers condenado por la muerte del joven en Villa Gesell presentó un recurso ante la Justicia en el que sostiene que no se respetó el derecho a defensa en el juicio.
La defensa de Lucas Pertossi presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido para declarar la nulidad de la condena a 15 años de prisión por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020. El planteo fue realizado por Ignacio Nolfi, defensor ante instancias de Casación, quien sostuvo que durante el proceso judicial no se garantizó el derecho a defensa de su representado.
Según el escrito, Pertossi habría sufrido una “indefensión manifiesta” con su anterior abogado, Hugo Tomei, al compartir representación con otros acusados que recibieron prisión perpetua. Para Nolfi, esa situación impidió que existiera una estrategia diferenciada que reflejara que el rol atribuido a Pertossi en el ataque habría sido distinto al de quienes propinaron los golpes fatales.
En su presentación, el defensor reclamó que los tribunales debieron intervenir para garantizar una “asistencia técnica efectiva y autónoma”. En ese marco, sostuvo que existió una colisión de intereses: al ser defendido junto al resto del grupo, no se habría podido remarcar que su situación fáctica era diferente.
De acuerdo con el texto, la estrategia legal adoptada habría priorizado figuras que beneficiaban a los acusados más comprometidos en la agresión, pero que perjudicaban a Pertossi al no permitirle diferenciar su conducta y su ubicación durante el hecho. “No pudo dar una versión completa” y cuestionamientos a la prueba.
Otro punto central del pedido es que, según Nolfi, por consejo de su defensa anterior Pertossi no habría podido brindar una “versión fiel y completa de los hechos”, lo que planteó restringió su derecho a defensa.
Además, argumentó que no existió “evidencia fáctica” suficiente contra el imputado: señaló que no se halló ADN ni sangre de la víctima en su ropa o en sus manos y que no habría existido contacto físico con Fernando Báez Sosa, ni antes, ni durante, ni después del ataque, de acuerdo con la postura defensiva.
Rol “secundario y periférico” y salida antes del final del ataque
En el escrito, la defensa describió el rol de Pertossi como “secundario y periférico”. Afirmó que su intervención se habría limitado, en primer término, a filmar inicialmente una parte de lo ocurrido, algo que consideró incompatible con un plan homicida, y, además, a un altercado menor con un tercero ajeno a la víctima.
También sostuvo que existió una “desvinculación temporal y espacial”, ya que, según la interpretación defensiva, las cámaras mostrarían que Pertossi se retiró del lugar antes de que finalizara la agresión.
Con este planteo, la defensa pretende que la Corte Suprema revise el fallo y disponga la anulación del proceso respecto de Lucas Pertossi. En caso de prosperar, el objetivo final es que se ordene la realización de un nuevo juicio para volver a analizar su responsabilidad penal.
Las 7 razones técnicas que presentó la defensa ante la Corte Suprema
Durante el pedido de nulidad, el defensor mantuvo siete fundamentos:
Defecto grave de razonamiento: cuestionó la lógica del fallo por modificar la secuencia del dolo.
Versión fáctica divergente: sostuvo que se construyó un relato que no coincide con las pruebas.
Afectación a la unidad lógica: señaló incoherencias en el razonamiento judicial.
Falta de garantías en la imputación: denunció irregularidades en audiencias y declaraciones iniciales.
Violación de imparcialidad y congruencia: advirtió vicios desde la etapa de instrucción.
Imprecisión del hecho: marcó falta de claridad sobre la conducta específica atribuida.
Violación del principio de congruencia: apuntó a discrepancias entre acusación y sentencia.