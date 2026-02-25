Lucas Pertossi pidió a la Corte Suprema anular su condena por el crimen de Fernando Báez Sosa: los argumentos de la defensa

el-grupo-acusado-de-matar-a-fernando-baez-sosa-XGPDE7KOHZAYHOIVAN72VIEVFI El grupo acusado de matar a Fernando Báez Sosa, entre los que está Lucas Pertossi.

Otro punto central del pedido es que, según Nolfi, por consejo de su defensa anterior Pertossi no habría podido brindar una “versión fiel y completa de los hechos”, lo que planteó restringió su derecho a defensa.

Además, argumentó que no existió “evidencia fáctica” suficiente contra el imputado: señaló que no se halló ADN ni sangre de la víctima en su ropa o en sus manos y que no habría existido contacto físico con Fernando Báez Sosa, ni antes, ni durante, ni después del ataque, de acuerdo con la postura defensiva.

Rol “secundario y periférico” y salida antes del final del ataque

En el escrito, la defensa describió el rol de Pertossi como “secundario y periférico”. Afirmó que su intervención se habría limitado, en primer término, a filmar inicialmente una parte de lo ocurrido, algo que consideró incompatible con un plan homicida, y, además, a un altercado menor con un tercero ajeno a la víctima.

También sostuvo que existió una “desvinculación temporal y espacial”, ya que, según la interpretación defensiva, las cámaras mostrarían que Pertossi se retiró del lugar antes de que finalizara la agresión.

Caso Fernando Báez Sosa 2 Fernando Báez Sosa.

Con este planteo, la defensa pretende que la Corte Suprema revise el fallo y disponga la anulación del proceso respecto de Lucas Pertossi. En caso de prosperar, el objetivo final es que se ordene la realización de un nuevo juicio para volver a analizar su responsabilidad penal.

Las 7 razones técnicas que presentó la defensa ante la Corte Suprema

Durante el pedido de nulidad, el defensor mantuvo siete fundamentos: