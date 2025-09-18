Encontraron a Celeste Rivas tras un año de búsqueda: el final más triste que nadie esperaba

El hallazgo del Tesla abandonado

La historia dio un giro inesperado cuando, en los primeros días de septiembre de 2025, un residente de Hollywood Hills reportó a las autoridades un vehículo Tesla aparentemente abandonado en la zona. El coche llevaba patentes del estado de Texas y se encontraba estacionado desde hacía varios días sin que nadie lo reclamara. Ante la sospecha, la policía local acudió al lugar para inspeccionarlo.

Al abrir el vehículo, los agentes realizaron un macabro descubrimiento: el cuerpo sin vida de una joven adolescente se encontraba en el interior. Rápidamente, se acordonó la zona y se dio intervención a la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, que asumió la investigación al vincularse el hallazgo con el caso abierto de Celeste Rivas.

Tras los análisis forenses correspondientes, las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a Celeste. La identificación fue posible gracias a las huellas dactilares y a la coincidencia con el tatuaje que su madre había mencionado más de un año antes. El hallazgo puso fin a la incertidumbre que pesaba sobre la familia, aunque abrió un nuevo capítulo marcado por preguntas y sospechas.

La conexión con el cantante D4vd

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que el Tesla donde apareció el cuerpo estaba registrado a nombre de David Anthony Burke, más conocido como D4vd, un joven cantante y compositor de 20 años nacido en Queens, Nueva York. Burke saltó a la fama en 2022 gracias a sus canciones “Here with Me” y “Romantic Homicide”, que se volvieron virales en TikTok y lo catapultaron a firmar un contrato con los sellos Darkroom e Interscope Records. En 2024, sumó otro éxito con su sencillo “Feel It”, que ingresó al Billboard Hot 100.

Según reportes de prensa, el artista llevaba más de un mes fuera de Los Ángeles y había realizado viajes internacionales durante parte de ese tiempo. Esta información, aún en etapa de verificación por parte de las autoridades, se considera clave para determinar si D4vd tuvo algún tipo de relación o conocimiento sobre la presencia del vehículo en Hollywood Hills y, sobre todo, sobre cómo terminó Celeste dentro de él.

La policía aclaró que, hasta el momento, no existen indicios de que el auto haya sido robado ni señales de ingreso forzado. Sin embargo, los investigadores intentan establecer quién lo condujo por última vez y en qué circunstancias fue abandonado. La relación entre la adolescente y el cantante no ha sido confirmada y, por ahora, no existen registros públicos que los vinculen directamente.

Investigación en curso y dudas sin resolver

El caso está rodeado de incógnitas. Los investigadores trabajan sobre varias hipótesis, incluyendo la posibilidad de que Celeste haya estado en el auto durante varios días antes de ser encontrada. El análisis de las cámaras de seguridad en las inmediaciones, así como el rastreo de la geolocalización del Tesla, serán piezas clave para reconstruir la línea temporal de los hechos.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que los agentes también examinan las redes sociales de Celeste en busca de posibles contactos recientes o mensajes que pudieran explicar cómo terminó en ese vehículo. Por ahora, no se ha revelado la causa exacta de su muerte, ya que la autopsia se encuentra en curso y los resultados toxicológicos podrían demorar varias semanas.

El hecho de que el auto esté registrado a nombre de una figura pública añade un nivel adicional de complejidad y atención mediática al caso. Medios como TMZ fueron los primeros en difundir la noticia, lo que provocó una ola de especulaciones en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, donde el nombre de D4vd se convirtió en tendencia.

La reacción de la familia y de la comunidad

Para la familia de Celeste, la confirmación de su muerte fue un golpe devastador, aunque puso fin a la incertidumbre que cargaban desde hacía más de un año. “Solo queríamos traerla de vuelta a casa, viva o no, para poder despedirnos”, expresó su madre en declaraciones a medios locales. Los allegados organizaron una vigilia en Lake Elsinore para recordarla y exigir justicia.

La comunidad también reaccionó con conmoción y tristeza. Vecinos y amigos de la joven la describieron como una chica creativa, amable y llena de vida. La noticia reavivó debates sobre la seguridad de los adolescentes, el rol de las redes sociales y la falta de recursos para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de California.

Organizaciones dedicadas a la localización de menores desaparecidos aprovecharon el caso para reclamar mayor financiamiento y coordinación entre agencias estatales y federales. Según datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), más de 365,000 menores son reportados como desaparecidos cada año en Estados Unidos, aunque la mayoría son encontrados con vida. Los casos que terminan en tragedia, como el de Celeste, evidencian las grietas del sistema de búsqueda y asistencia.

El futuro de la investigación

Mientras la familia de Celeste inicia el difícil proceso de duelo, las autoridades continúan con una investigación exhaustiva para esclarecer cómo y por qué terminó dentro del vehículo vinculado al cantante D4vd. Los investigadores del Condado de Riverside trabajan en conjunto con la policía de Los Ángeles y con expertos forenses para recolectar todas las pruebas posibles antes de emitir conclusiones.

De momento, no hay sospechosos formalmente identificados ni personas detenidas. Sin embargo, la fiscalía no descarta ninguna línea de investigación y advirtió que si se determina la implicación de terceros, se presentarán cargos penales. El caso sigue abierto y bajo un fuerte hermetismo oficial, debido a su complejidad y al interés mediático que generó.

Una muerte que dejó más preguntas que respuestas

La historia de Celeste Rivas ha conmovido profundamente a la opinión pública y dejó al descubierto lo impredecible y a veces trágico que puede ser el destino de los adolescentes desaparecidos. Su muerte, aún envuelta en misterio, plantea interrogantes sobre los fallos en los sistemas de protección y alerta, y sobre cómo prevenir que hechos similares se repitan en el futuro.

Mientras tanto, miles de usuarios en redes continúan compartiendo mensajes en memoria de la joven y exigiendo que el caso no quede impune. El recuerdo de Celeste, aseguran quienes la conocían, será una fuerza para impulsar cambios que eviten nuevas pérdidas.