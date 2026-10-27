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Nancy Pazos protagonizó un fuerte choque y el motociclista terminó hospitalizado: "Alcohol..."

Nancy Pazos protagonizó un accidente de tránsito en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, cuando se dirigía a su trabajo y el conductor de la motocicleta terminó hospitalizado.

27 oct 2026, 16:45
Nancy Pazos protagonizó un fuerte choque y el motociclista terminó hospitalizado: Alcohol...

Nancy Pazos protagonizó un fuerte choque y el motociclista terminó hospitalizado: "Alcohol..."

Nancy Pazos protagonizó un fuerte choque y el motociclista terminó hospitalizado: Alcohol...

Nancy Pazos protagonizó un fuerte choque y el motociclista terminó hospitalizado: "Alcohol..."

Nancy Pazos protagonizó este martes un fuerte accidente de tránsito en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, en sentido hacia el Río de la Plata. La periodista circulaba a bordo de su camioneta cuando se produjo un choque con una motocicleta que terminó con su conductor hospitalizado.

Según trascendió, el episodio ocurrió alrededor de las 12:30, cuando Pazos intentó sobrepasar a otro vehículo por la derecha y colisionó con una moto que circulaba por la banquina.

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A raíz del impacto, el motociclista sufrió politraumatismos y debió ser asistido por personal del SAME, que lo trasladó al Hospital Pirovano. Afortunadamente, se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

En medio de la repercusión que generó el accidente, Luis Ventura brindó detalles en PrimiciasYa (América TV) sobre cómo se encontraba la periodista después del choque. "Estaba bajando los decibeles. Temió por la vida del que manejaba la moto porque venía a una velocidad... temió que se haya metido abajo de la camioneta", relató en el programa que conduce junto a Marina Calabró.

Por su parte, los efectivos policiales que intervinieron en el lugar dieron aviso a la Unidad de Flagrancia Norte y realizaron las actuaciones correspondientes por lesiones. Finalmente, Pazos fue autorizada a retirarse del lugar conduciendo su propio vehículo.

Qué dijo Nancy Pazos sobre el accidente y las versiones sobre el alcohol

Durante la emisión de DDM (América TV), Guido Záffora reveló que logró comunicarse directamente con Nancy Pazos, quien brindó su versión de lo sucedido y explicó qué estaba haciendo antes del accidente.

"Venía del gimnasio e iba a mi trabajo", contó la periodista. Además, al referirse a la mecánica del choque, detalló con el presidente de APTRA: "El motociclista venía a la par y choca contra el espejo retrovisor derecho".

Por otro lado, en las primeras horas posteriores al accidente comenzaron a circular versiones que apuntaban a que Nancy habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol, según informó el periodista Lucas Jerez, de La Nación, a través de su cuenta de X.

Sin embargo, Pazos desmintió categóricamente esas especulaciones y expresó su malestar por la información que comenzó a difundirse. En ese sentido, aseguró: "Me quedé cinco minutos después del accidente con una chica y dos motoqueros más, cualquiera de ellos puede decirles la verdad".

En pocas palabras

  • Nancy Pazos: Protagonizó un accidente de tránsito en la Av. General Paz, a la altura de Zapiola.
  • Conductor de moto hospitalizado: El motociclista involucrado fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos, sin riesgo de vida.
  • Desmentida versión de alcohol: Se descartó que la periodista haya conducido bajo efectos del alcohol; intervino la policía y se realizaron actuaciones por lesiones.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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