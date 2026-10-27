Nancy Pazos protagonizó un fuerte choque y el motociclista terminó hospitalizado: "Alcohol..."

Por su parte, los efectivos policiales que intervinieron en el lugar dieron aviso a la Unidad de Flagrancia Norte y realizaron las actuaciones correspondientes por lesiones. Finalmente, Pazos fue autorizada a retirarse del lugar conduciendo su propio vehículo.

Qué dijo Nancy Pazos sobre el accidente y las versiones sobre el alcohol

Durante la emisión de DDM (América TV), Guido Záffora reveló que logró comunicarse directamente con Nancy Pazos, quien brindó su versión de lo sucedido y explicó qué estaba haciendo antes del accidente.

"Venía del gimnasio e iba a mi trabajo", contó la periodista. Además, al referirse a la mecánica del choque, detalló con el presidente de APTRA: "El motociclista venía a la par y choca contra el espejo retrovisor derecho".

Por otro lado, en las primeras horas posteriores al accidente comenzaron a circular versiones que apuntaban a que Nancy habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol, según informó el periodista Lucas Jerez, de La Nación, a través de su cuenta de X.

Sin embargo, Pazos desmintió categóricamente esas especulaciones y expresó su malestar por la información que comenzó a difundirse. En ese sentido, aseguró: "Me quedé cinco minutos después del accidente con una chica y dos motoqueros más, cualquiera de ellos puede decirles la verdad".