El final más doloroso: bebé salió solo al patio y cayó al pozo ciego

El médico de guardia recibió al menor e inmediatamente inició las maniobras de reanimación correspondientes. Sin embargo, después de varios intentos, confirmó el fallecimiento. La víctima no pudo sobrevivir al ahogamiento sufrido dentro de la estructura del patio familiar.

La noticia provocó un impacto enorme en la comunidad. Vecinos del barrio Campo Rosso expresaron su tristeza y acompañamiento a la familia, mientras la investigación judicial comenzó a avanzar para determinar con precisión cómo se produjo el accidente y si existieron fallas en las condiciones de seguridad del lugar.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Garzón, quien tomó intervención apenas fue informada sobre el fallecimiento. La funcionaria judicial ordenó una serie de medidas para reconstruir los momentos previos al desenlace fatal y establecer las circunstancias exactas del episodio.

Entre las primeras disposiciones se solicitó la intervención de especialistas de la División Criminalística, quienes realizaron peritajes dentro de la propiedad. El objetivo principal es analizar el estado del pozo, su ubicación, las medidas de protección existentes y todos los elementos que puedan aportar información relevante para el expediente.

Además, se pidió la participación del Cuerpo Médico Forense, que llevó adelante la autopsia correspondiente para confirmar oficialmente las causas del fallecimiento. Este procedimiento permitirá determinar con precisión las consecuencias del accidente y completar los informes necesarios antes de que el cuerpo sea entregado a sus familiares.

La vivienda donde ocurrió la tragedia está ubicada sobre una calle pública sin numeración, en un domicilio perteneciente al abuelo materno del niño, un hombre de 49 años. Allí se encontraba el pequeño junto a su madre, una joven de 27 años, durante una visita familiar.

De acuerdo con los datos iniciales aportados por la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia, todo habría ocurrido en un breve lapso de tiempo. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el niño salió del interior de la casa sin ser advertido y llegó hasta el patio, donde ocurrió la caída.

En este tipo de accidentes domésticos, los especialistas suelen advertir que los menores de corta edad pueden desplazarse rápidamente y acceder a zonas consideradas peligrosas en cuestión de segundos. Pozos, depósitos, piletas, escaleras o espacios abiertos representan riesgos especialmente altos cuando no cuentan con barreras adecuadas.

El caso generó además un fuerte llamado de atención entre los habitantes de la zona, ya que muchos hogares cuentan con estructuras similares. La tragedia puso nuevamente en debate la importancia de revisar las condiciones de seguridad dentro de las viviendas, especialmente cuando hay niños pequeños presentes.

Mientras tanto, la Justicia continúa recolectando testimonios de las personas que estaban en el domicilio al momento del hecho. Hasta ahora no hay personas imputadas, aunque el expediente permanece abierto y sujeto a nuevas pruebas que puedan surgir con el avance de la investigación.

Los investigadores buscan determinar no solo la mecánica exacta de la caída, sino también si el pozo contaba con algún tipo de protección, tapa o sistema que evitara el acceso accidental. Cada detalle de la escena será analizado para establecer responsabilidades o descartar cualquier otra circunstancia.

El barrio Campo Rosso quedó marcado por una noticia que nadie esperaba. Familiares, vecinos y allegados acompañan a los padres del bebé en medio de un momento de enorme dolor. La muerte del pequeño generó muestras de solidaridad y tristeza en toda la comunidad de Añatuya.

La tragedia vuelve a poner en primer plano la fragilidad de los accidentes dentro del hogar, situaciones que pueden producirse en pocos segundos y tener consecuencias irreparables. Una distracción mínima terminó convirtiéndose en una pérdida devastadora para una familia que atravesaba una jornada que parecía transcurrir con normalidad.

La investigación continuará en los próximos días con nuevos informes técnicos y declaraciones testimoniales. La fiscalía aguarda los resultados de las pericias para completar la reconstrucción del episodio y determinar exactamente qué ocurrió dentro de aquella vivienda donde un encuentro familiar terminó transformándose en una tragedia.

El caso conmueve no solo por la corta edad de la víctima, sino también por la rapidez con la que se desarrolló todo. En cuestión de minutos, la búsqueda desesperada de un niño que no aparecía terminó revelando una escena que dejó sin respuestas a todos los presentes.

La comunidad de Añatuya permanece consternada mientras la familia atraviesa el duelo por la pérdida de un bebé cuya vida terminó de manera inesperada. El expediente judicial seguirá su curso, con el objetivo de esclarecer cada aspecto del accidente y brindar certezas sobre una tragedia que dejó una profunda herida en Santiago del Estero.