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Arranca el juicio por el asesinato de "Lechuga" Pérez Algaba, el crimen que estremeció al país

El debate oral comenzará con tres acusados sentados en el banquillo. La Fiscalía sostiene que Fernando Pérez Algaba fue descuartizado y abandonado en una valija y bolsas en un arroyo.

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Arranca el juicio por el asesinato de Lechuga Pérez Algaba. 

Arranca el juicio por el asesinato de "Lechuga" Pérez Algaba. 

Casi dos años después del homicidio, este lunes comienza el juicio por el asesinato de Fernando Pérez Algaba, el empresario y trader conocido como "Lechuga", cuyos restos fueron encontrados descuartizados dentro de una valija y bolsas arrojadas al Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge.

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El debate oral se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 9 de Lomas de Zamora bajo la modalidad de juicio por jurados. Allí, doce ciudadanos deberán determinar si Maximiliano Pilepich (47), Nahuel Sebastián Vargas (46) y Matías Gil (31) son culpables del brutal crimen ocurrido en julio de 2023.

Los tres llegan acusados de homicidio triplemente agravado por codicia, alevosía, el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego, delitos que prevén la pena de prisión perpetua.

Una deuda de US$20.000, el presunto móvil del crimen

Feranndo Pérez Algaba y el misterio de su celular. (Foto: archivo)

Feranndo Pérez Algaba y el misterio de su celular. (Foto: archivo)

Según la acusación de la fiscal Marcela Dimundo, Fernando Pérez Algaba había regresado desde España para cobrar una deuda de 20.000 dólares vinculada a la venta de terrenos en un emprendimiento inmobiliario de General Rodríguez.

La investigación sostiene que el empresario acudió el 18 de julio de 2023 al predio "Renacer", donde fue asesinado de dos disparos por la espalda mientras se encontraba dentro de una oficina.

Para los investigadores, el crimen tuvo un móvil económico: evitar el pago de la deuda y quedarse con 17 lotes del desarrollo inmobiliario, una hipótesis que será uno de los ejes centrales del juicio.

El sangriento plan para ocultar el crimen

De acuerdo con la investigación, el cuerpo fue descuartizado y distribuido en una valija roja, una mochila y bolsas de consorcio, que posteriormente fueron arrojadas al Arroyo del Rey, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

El caso tomó estado público el 23 de julio de 2023, cuando un grupo de chicos que jugaba al fútbol encontró una valija con parte de los restos humanos. Durante los días siguientes aparecieron otras partes del cuerpo, hasta que las huellas dactilares permitieron identificar a la víctima.

La autopsia determinó que Pérez Algaba murió por heridas de arma de fuego y fue desmembrado después del fallecimiento.

Las pruebas que complican a los acusados

Para los investigadores, hubo varios elementos que permitieron reconstruir la secuencia del crimen:

  • Registros de antenas de telefonía celular, que ubicaron a la víctima y a dos de los imputados en el lugar del crimen.
  • Cámaras de seguridad, que registraron movimientos de vehículos vinculados a los acusados.
  • Documentación relacionada con la deuda económica que mantenían con Pérez Algaba.
  • Declaraciones testimoniales y pericias incorporadas durante la instrucción.

Durante la investigación, Pilepich y Vargas se señalaron mutuamente como el autor de los disparos, aunque la Justicia sostiene que ambos actuaron como coautores del homicidio.

Un empresario rodeado de polémicas

Fernando Pérez Algaba tenía 41 años y construyó una imagen pública ligada al éxito económico. En distintas entrevistas contó que había comenzado trabajando en pancherías, boliches y financieras, hasta dedicarse a las inversiones y al negocio de las criptomonedas.

También fundó en Estados Unidos una empresa de alquiler de autos y motos de agua de alta gama, mientras que en redes sociales exhibía una vida de lujo, viajes frecuentes y vehículos exclusivos.

Sin embargo, su historial también estaba atravesado por conflictos judiciales y problemas económicos que, según la investigación, derivaron en el entorno de negocios donde finalmente encontró la muerte.

Un segundo juicio pendiente

Además de los tres acusados que serán juzgados desde este lunes, otras cinco personas también están procesadas por distintos grados de participación en el caso.

Entre ellas figura un efectivo de la Policía de la Ciudad acusado de haber facilitado un teléfono celular para evitar ser detectados, además de otros imputados por presunto encubrimiento y colaboración posterior al crimen.

Ese proceso será llevado adelante por un tribunal técnico en una fecha que todavía no fue fijada. El juicio por jurados se extenderá hasta el 8 de julio y se espera la declaración de decenas de testigos, entre ellos familiares de la víctima, peritos y los investigadores que participaron del esclarecimiento de uno de los homicidios más estremecedores de los últimos años.

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