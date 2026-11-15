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Viajaban en moto y desaparecieron: el peor final para un hombre y a sus tres hijas en Salta

El hombre, de 24 años, había salido en moto desde Formosa junto a las nenas, de 8, 5 y 4 años. Los cuatro fueron hallados sin vida en una zona de monte. La Justicia investiga si un vuelco y la falta de agua provocaron el trágico desenlace.

Viajaban en moto y desaparecieron: el peor final para un hombre y a sus tres hijas en Salta (Gentileza: El Tribuno)

Viajaban en moto y desaparecieron: el peor final para un hombre y a sus tres hijas en Salta (Gentileza: El Tribuno)

Una tragedia conmociona a las provincias de Salta y Formosa. Un hombre de 24 años y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados muertos en los alrededores de Alto de la Sierra, en el departamento salteño de Rivadavia, luego de permanecer desaparecidos desde el viernes.

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Las víctimas fueron identificadas como Adrián Pérez y sus tres hijas. La búsqueda había comenzado después de que la pareja del hombre denunciara que había perdido contacto con ellos durante el recorrido.

Según la reconstrucción inicial, Pérez había partido el viernes al mediodía desde la localidad formoseña de María Cristina con destino a Alto de la Sierra, donde residía la familia. Viajaba en una motocicleta junto a las tres nenas.

Cómo encontraron al hombre y a sus tres hijas en Salta

Los equipos de búsqueda localizaron primero al hombre junto a la motocicleta durante la madrugada. Poco después, encontraron a las tres nenas en distintos sectores del monte, a unos 500 metros de distancia entre sí.

El operativo se desarrolló en un camino vecinal ubicado a unos 20 kilómetros del paraje Bragado, según informó el diario El Tribuno.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la motocicleta habría volcado durante el trayecto. Si bien los ocupantes habrían sobrevivido al accidente, el recipiente en el que transportaban agua potable se habría roto, por lo que quedaron sin reservas en una zona de monte.

La hipótesis sobre la falta de agua y la deshidratación

Una de las principales líneas de investigación apunta a que la falta de agua y las altas temperaturas habrían sido determinantes en el desenlace.

Según la reconstrucción preliminar, Pérez habría intentado conseguir agua a través de pencas y frutos silvestres. Más tarde, habría decidido caminar para buscar ayuda, pero no habría logrado encontrar asistencia.

Las nenas también habrían intentado pedir auxilio, aunque terminaron desorientadas en distintos sectores de la zona.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que el médico legal de la Policía determinó que las cuatro víctimas sufrieron un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de un cuadro de insolación y deshidratación aguda.

De todos modos, todavía resta establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de los cuatro integrantes de la familia.

La investigación para determinar qué pasó durante el recorrido

La causa quedó a cargo del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, quien ordenó distintas medidas para reconstruir el recorrido de las víctimas y esclarecer lo sucedido.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Mientras avanza la investigación, familiares, vecinos y allegados acompañan a los seres queridos de las víctimas. Las autoridades de Santa Victoria Este colaboraron con los preparativos para la despedida, mientras que habitantes de la zona participaron de una caravana para acompañar el traslado de los restos.

En pocas palabras

  • Tragedia familiar: Hombre y tres hijas menores fueron hallados muertos tras desaparecer en Salta.
  • Causa probable: Vuelco de moto y posterior deshidratación aguda e insolación por falta de agua.
  • Investigación judicial: Se busca determinar las circunstancias exactas del accidente y las muertes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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