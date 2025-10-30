Era amenazada por su ex y filmó su muerte por TikTok: piden la detencion del agresor de Karla Robles

Las denuncias previas

Avellaneda también confió que era abogado de Robles desde 2022, cuando la víctima lo contactó "manifestando que habría sufrido lesiones y amenazas de muerte por parte de esta persona". A partir de allí, se realizo la denuncia correspondiente en la Justicia, que ordenó una restricción de acercamiento.

Según el abogado, Zerda incumplió la restricción y la Justicia fue puesta en conocimiento de esto pero no hizo lugar al pedido de detención realizado. Además, el letrado sumó a la causa pruebas testimoniales de seis personas para respaldar la denuncia. Sobre las situaciones que vivía Robles, Avellaneda detalló que recibió "amenazas, hostigamiento, persecución" y detalló que Zerda "cambiaba de red social, cambiaba el número telefónico, la esperaba en las esquinas, la esperaba en los lugares donde ella concurría".

El pedido a la Justicia

Con el intercambio de mensajes previos al suicidio de Robles presentados en la causa, el abogado de la familia Robles pidió la detención de Zerda al acusarlo del delito de instigación al suicidio. También sumó un audio donde se escucha al hombre amenazar al hermano de la víctima luego de su muerte.

La amenaza de Zerda por audio

La transcripción completa del audio que Zerda le envió al hermano de Karla Robles.

"Tu hermana me empezó a bardear, me trató de flaco pípero. Yo le he contestado. Tu hermana diez veces ha querido matarse. Así que no quieras venir a echar la culpa acá. Y si vos la tocás a mi vieja o cualquiera de mi familia, yo te voy a descuartizar.

Yo ya no estoy en mi casa, yo voy a andar en las sombras. Te juro por dios que no me vas a encontrar. Vos tocás a alguien de mi casa y yo te voy a descuartizar con la mano. Estate pillo, porque tu hermana ha hecho lo que quería porque quería. Porque ella me empezó a bardear a mí y yo le he contestado.

Estate pillo chango, no aparezcas por mi casa. Primero, que no estoy ahí. Y segundo que si le haces daño a mi familia, te lo juro por lo que más quiero que es mi hijo, te juro que los voy a matar a todos. Vos amenazás, yo también puedo amenazar. Yo estoy diez veces más loco que vos".