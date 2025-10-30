El profundo mensaje de Gime Accardi tras las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos: "Fue mi refugio..."
Gimena Accardi contó, a través de un extenso mensaje, cómo se siente en medio del romance que crece cada vez más entre su expareja, Nico Vázquez, y Dai Fernández.
30 oct 2025, 22:58
Mientras la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández crece a pasos agigantados y ya no se ocultan, compartiendo salidas y fotos juntos, Gimena Accardi atraviesa un momento completamente distinto, enfocado en el plano profesional y en su bienestar personal.
La actriz se muestra centrada en su carrera, disfrutando de su trabajo, celebrando la nominación como mejor coconductora a los Martín Fierro de Streaming con OLGA y enfocada en nuevos proyectos que la entusiasman. En sus redes sociales, compartió un extenso mensaje reflexivo en el que habló de manera emotiva sobre su presente y cómo llegó el programa para "salvarle la vida".
“En el 2023 fui a Olga sólo por un día y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo”, comenzó relatando en sus redes.
“Hacer mesa con Migue y Luqui (y ahora con Benji) es de lo más lindo que me pasó a nivel laboral (y eso que laburo hace veintiséis años)”, agregó Gime, y aprovechó para agradecer al equipo detrás de cámara, a quienes definió como “magos cumpliendo delirios con calidad y amor”.
Qué dijo Gime Accardi del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández
El 16 de octubre, Gimena Accardi rompió el silencio luego de que se confirmara el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández.
La actriz habló por primera vez del tema en SQP (América TV) y se refirió con total sinceridad a cómo estaba atravesando esta nueva etapa de su vida. Después de haber compartido 18 años de amor, convivencia y proyectos junto a Vázquez, reconoció que el momento no es sencillo, aunque se mostró serena, empática y con palabras llenas de afecto hacia su expareja.
“Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él”, aseguró, dejando en claro que mantiene una mirada madura y sin rencores.
Además, Accardi se refirió a Dai, la actual pareja del actor, y destacó la buena relación previa que ambos tenían: “Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención, se que te podés enamorar”. Con esas palabras, reconoció que la cercanía entre ellos pudo haber derivado naturalmente en el vínculo amoroso que hoy mantienen.
Sobre el momento en que comenzó el romance, la actriz fue tajante. “Jamás sospeché, sé que es de ahora. Bah, quiero creer que es de ahora”, dijo entre risas.
Finalmente, cerró con una declaración cargada de afecto hacia quien fue su compañero durante casi dos décadas: “Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto”.