Franco Colapinto, a los besos con una famosa cantante en un VIP de un boliche: el video

Acto seguido, con otro clip, anunció: "Este es el video del beso". "Él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos", sumó.

La protagonista de este incipiente romance es Meri Deal, cantante de "Toco para vos", quien se ha ganado un lugar en la escena musical con su estilo fresco y carismático.

Embed

¿Qué pasó entre Franco Colapinto y Zaira Nara tras la foto que desató rumores de romance?

En las últimas semanas, Franco Colapinto volvió a encabezar los portales, no solo por su desempeño en las pistas de Fórmula 1, sino también por un gesto que lo conectó inesperadamente con Zaira Nara. Una acción en redes sociales lo puso en el centro de una nueva especulación mediática.

El joven piloto argentino suele mostrarse muy activo en sus plataformas digitales, donde comparte momentos de su carrera y responde a sus seguidores. Pero esta vez, su actividad en Instagram tuvo otro tinte: un acercamiento virtual a la modelo que no pasó desapercibido.

Fue Juariu, la periodista especializada en rastrear movimientos en redes, quien detectó el detalle y lo hizo viral: “El like de Franco en la publicación de Zaira bailando en su cumple”, escribió. El video, publicado por la revista Para Ti, muestra a Zaira bailando frente a cámara, y el piloto no dudó en dejar su aprobación con un “me gusta”, lo que generó revuelo entre los usuarios.

A partir de ese gesto, los seguidores de ambos comenzaron a recordar el pasado amoroso de Colapinto vinculado al círculo cercano de Zaira. En 2023, el corredor tuvo un breve romance con la China Suárez en Madrid. Tras ese vínculo con quien fue enemiga pública de Wanda Nara, ahora las miradas apuntan a su hermana.

Aunque por el momento no hay pruebas de que se hayan visto cara a cara, el hecho de que ambos estén solteros alimenta las especulaciones. Juariu sumó más leña al fuego con una frase que dejó todo en el aire: “Colapinto busca. Zaira soltera”.

La periodista también trajo al presente el episodio con la China Suárez y su repercusión: “Antes estuvo con la China, ¿recuerdan el tatuaje? Es un agujero negro el Wanda-Gate, los personajes que entraron ya no pueden salir”, comentó, haciendo referencia al escándalo que envolvió a varias figuras del espectáculo.