Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: se conformó el jurado popular y comenzarán los alegatos

Los siete acusados permanecen detenidos desde junio de 2023 y enfrentan diferentes cargos según el grado de participación que les atribuye la Justicia.

Los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El principal acusado es César Sena, de 20 años, imputado por homicidio triplemente agravado —por el vínculo, por haber sido cometido en un contexto de violencia de género y con premeditación de dos o más personas—, delito que prevé prisión perpetua.

La fiscalía sostiene que Sena asesinó a su esposa Cecilia en la casa familiar el 2 de junio de 2023, y que luego recibió ayuda de sus padres y allegados para ocultar el cuerpo y borrar rastros del crimen.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del mismo delito. Los investigadores aseguran que planificaron el hecho y coordinaron el encubrimiento, aprovechando su influencia política y social para desviar la investigación.

Los otros imputados son Fabiana González y su pareja José Gustavo Obregón, del círculo íntimo de los Sena; y Gustavo Melgarejo junto a Griselda Reinoso, encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”.

Según la acusación, González y Obregón limpiaron la casa y trasladaron objetos personales de la víctima, mientras que Melgarejo y Reinoso habrían permitido que se quemaran elementos vinculados al crimen en su terreno, además de ocultar información clave durante los primeros días de la investigación.

Un juicio histórico con fuerte atención pública

El caso, que conmocionó a todo el país, llega a juicio con una amplia cobertura mediática y la expectativa de una sentencia ejemplar por violencia de género y encubrimiento agravado.

Durante las próximas semanas, los jurados escucharán decenas de testimonios, analizarán pruebas forenses y audiovisuales, y finalmente deberán decidir por unanimidad si los acusados son culpables o inocentes.