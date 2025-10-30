En vivo Radio La Red
Policiales
Cecilia Strzyzowski
Juicio
Chaco

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: se conformó el jurado popular y comenzarán los alegatos

Los 12 chaqueños que definirán el futuro de los siete acusados, entre ellos César y Emerenciano Sena, ya fueron elegidos entre 250 personas.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski dio un paso clave este jueves en Resistencia, Chaco, con la selección del jurado popular que tendrá la responsabilidad de escuchar las pruebas y decidir el futuro de los siete acusados, entre ellos César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Leé también Gloria, la mamá de Cecilia Strzyzowski, antes del juicio contra los Sena: "Quiero perpetua para todos"
En el Centro de Convenciones Gala, fiscales, defensores y jueces entrevistaron durante tres días a los ciudadanos preseleccionados hasta llegar al acuerdo final: 12 titulares y 8 suplentes, elegidos entre 250 chaqueños.

El objetivo de las audiencias fue garantizar la imparcialidad de los jurados, evitando vínculos o prejuicios con las partes. Finalmente, se conformó un jurado equilibrado por género —seis hombres y seis mujeres— que tendrá a su cargo evaluar los testimonios, analizar las pruebas y dictar el veredicto.

Con el jurado ya designado, este viernes comenzará la etapa de alegatos de apertura en el Centro de Estudios Judiciales de Chaco. Según fuentes judiciales, cinco testigos declararán en la primera jornada, en lo que marcará el inicio formal del debate oral.

Los siete acusados permanecen detenidos desde junio de 2023 y enfrentan diferentes cargos según el grado de participación que les atribuye la Justicia.

69021ba8a9f3c__940x620
César Sena, de 20 años, imputado por homicidio triplemente agravado.

Los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El principal acusado es César Sena, de 20 años, imputado por homicidio triplemente agravado —por el vínculo, por haber sido cometido en un contexto de violencia de género y con premeditación de dos o más personas—, delito que prevé prisión perpetua.

La fiscalía sostiene que Sena asesinó a su esposa Cecilia en la casa familiar el 2 de junio de 2023, y que luego recibió ayuda de sus padres y allegados para ocultar el cuerpo y borrar rastros del crimen.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del mismo delito. Los investigadores aseguran que planificaron el hecho y coordinaron el encubrimiento, aprovechando su influencia política y social para desviar la investigación.

Los otros imputados son Fabiana González y su pareja José Gustavo Obregón, del círculo íntimo de los Sena; y Gustavo Melgarejo junto a Griselda Reinoso, encargados de cuidar el campo familiar conocido como la chanchería.

d3d4a1796cbd9dfd6174b08558ad866b
Emerenciano Sena evita mostrarse ante las cámaras - Créditos: @Camilo Del Monte

Según la acusación, González y Obregón limpiaron la casa y trasladaron objetos personales de la víctima, mientras que Melgarejo y Reinoso habrían permitido que se quemaran elementos vinculados al crimen en su terreno, además de ocultar información clave durante los primeros días de la investigación.

Un juicio histórico con fuerte atención pública

El caso, que conmocionó a todo el país, llega a juicio con una amplia cobertura mediática y la expectativa de una sentencia ejemplar por violencia de género y encubrimiento agravado.

1fcdfd2b548dc1077a38cd544e0b25bc
Emerenciano Sena evita mostrarse ante las cámaras - Créditos: @Camilo Del Monte

Durante las próximas semanas, los jurados escucharán decenas de testimonios, analizarán pruebas forenses y audiovisuales, y finalmente deberán decidir por unanimidad si los acusados son culpables o inocentes.

Se habló de
Cecilia Strzyzowski Juicio Chaco
