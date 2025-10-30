José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie y sólo son 5 episodios
El regreso de José Coronado a Netflix en esta nueva serie corta combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, y contará con cinco capítulos.
José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie y sólo son 5 episodios. (Foto: Archivo)
José Coronado vuelve a convertirse en el rostro más enigmático de Netflix. Esta vez, el veterano actor español encabeza El problema final, la nueva miniserie del gigante del streaming basada en el bestseller homónimo de Arturo Pérez-Reverte. Una producción ambiciosa que mezcla el suspenso más clásico con la intriga psicológica en un escenario donde nada es lo que parece.
Netflix ha desvelado el rodaje y el cast principal de El problema final. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cinco capítulos. El resultado promete convertirse en uno de los títulos más esperados del catálogo español.
De qué trata El problema final en Netflix
Durante la primavera de 1959, 13 personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato.
Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.
José Coronado vuelve a Netflix con una nueva miniserie
A lo largo de su carrera, José Coronado ha demostrado una capacidad única para interpretar personajes con múltiples capas. Desde el implacable policía Tirso Abantos en Entrevías hasta el empresario sin escrúpulos de Vivir sin permiso, su presencia impone respeto y profundidad. En El problema final, Coronado da vida aBasil, un actor retirado que en su juventud interpretó a Sherlock Holmes y que, sin quererlo, se verá envuelto en un verdadero caso de asesinato.
El elenco de El problema final con José Coronado
Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, estará protagonizada por José Coronado (Entrevías, La chica de nieve, Vivir sin permiso), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) y Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.
Arturo Pérez-Reverte, el alma detrás de la serie
El escritor Arturo Pérez-Reverte es uno de los autores españoles más adaptados de las últimas décadas. Conocido por obras como La tabla de Flandes, El club Dumas o El maestro de esgrima, su estilo literario combina precisión narrativa con un profundo conocimiento histórico.
El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Pérez Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.
Cuándo se estrena El problema final en Netflix
Netflix aún no ha revelado la fecha exacta de lanzamiento de El problema final. El rodaje, que comenzó en Lloret de Mar en abril, tuvo una duración de dos meses. La segunda parte del rodaje se llevará a cabo en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, así como en distintas localizaciones de Madrid y Toledo.
La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).