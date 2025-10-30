José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie y sólo son 5 episodios

El problema final Netflix

José Coronado vuelve a Netflix con una nueva miniserie

A lo largo de su carrera, José Coronado ha demostrado una capacidad única para interpretar personajes con múltiples capas. Desde el implacable policía Tirso Abantos en Entrevías hasta el empresario sin escrúpulos de Vivir sin permiso, su presencia impone respeto y profundidad. En El problema final, Coronado da vida a Basil, un actor retirado que en su juventud interpretó a Sherlock Holmes y que, sin quererlo, se verá envuelto en un verdadero caso de asesinato.

El elenco de El problema final con José Coronado

Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, estará protagonizada por José Coronado (Entrevías, La chica de nieve, Vivir sin permiso), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) y Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

Elenco El problema final

Arturo Pérez-Reverte, el alma detrás de la serie

El escritor Arturo Pérez-Reverte es uno de los autores españoles más adaptados de las últimas décadas. Conocido por obras como La tabla de Flandes, El club Dumas o El maestro de esgrima, su estilo literario combina precisión narrativa con un profundo conocimiento histórico.

El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Pérez Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

El problema final Arturo Pérez-Reverte.jpg

Cuándo se estrena El problema final en Netflix

Netflix aún no ha revelado la fecha exacta de lanzamiento de El problema final. El rodaje, que comenzó en Lloret de Mar en abril, tuvo una duración de dos meses. La segunda parte del rodaje se llevará a cabo en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, así como en distintas localizaciones de Madrid y Toledo.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).