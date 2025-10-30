En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
José Coronado
Netflix
SERIE

José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie y sólo son 5 episodios

El regreso de José Coronado a Netflix en esta nueva serie corta combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, y contará con cinco capítulos.

José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie y sólo son 5 episodios. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie y sólo son 5 episodios. (Foto: Archivo)

José Coronado vuelve a convertirse en el rostro más enigmático de Netflix. Esta vez, el veterano actor español encabeza El problema final, la nueva miniserie del gigante del streaming basada en el bestseller homónimo de Arturo Pérez-Reverte. Una producción ambiciosa que mezcla el suspenso más clásico con la intriga psicológica en un escenario donde nada es lo que parece.

Leé también La China Suárez arrasa en Netflix con la segunda temporada de la serie más vista del año
La China Suárez arrasa en Netflix con la segunda temporada de la serie más vista del año. (Foto: Archivo)

Netflix ha desvelado el rodaje y el cast principal de El problema final. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cinco capítulos. El resultado promete convertirse en uno de los títulos más esperados del catálogo español.

De qué trata El problema final en Netflix

Durante la primavera de 1959, 13 personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato.

Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

El problema final Netflix

José Coronado vuelve a Netflix con una nueva miniserie

A lo largo de su carrera, José Coronado ha demostrado una capacidad única para interpretar personajes con múltiples capas. Desde el implacable policía Tirso Abantos en Entrevías hasta el empresario sin escrúpulos de Vivir sin permiso, su presencia impone respeto y profundidad. En El problema final, Coronado da vida a Basil, un actor retirado que en su juventud interpretó a Sherlock Holmes y que, sin quererlo, se verá envuelto en un verdadero caso de asesinato.

El elenco de El problema final con José Coronado

Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, estará protagonizada por José Coronado (Entrevías, La chica de nieve, Vivir sin permiso), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) y Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

Elenco El problema final

Arturo Pérez-Reverte, el alma detrás de la serie

El escritor Arturo Pérez-Reverte es uno de los autores españoles más adaptados de las últimas décadas. Conocido por obras como La tabla de Flandes, El club Dumas o El maestro de esgrima, su estilo literario combina precisión narrativa con un profundo conocimiento histórico.

El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Pérez Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

El problema final Arturo Pérez-Reverte.jpg

Cuándo se estrena El problema final en Netflix

Netflix aún no ha revelado la fecha exacta de lanzamiento de El problema final. El rodaje, que comenzó en Lloret de Mar en abril, tuvo una duración de dos meses. La segunda parte del rodaje se llevará a cabo en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, así como en distintas localizaciones de Madrid y Toledo.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

El problema final Netflix 3.jpg
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Coronado Netflix Serie
Notas relacionadas
Brilla en Netflix el estreno de su nueva serie corta en Río de Janeiro y apenas tiene 8 episodios
Netflix estrena "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", la impactante serie de 3 capítulos
José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más exitosa de todos los tiempos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar