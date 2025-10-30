El ostentoso gesto de la China Suárez que muchos vieron como una provocación a Wanda Nara
La China Suárez mostró su viaje a Milán con Mauro Icardi y un detalle en sus fotos llamó la atención.
30 oct 2025, 22:31
En las últimas horas, la China Suárez compartió en sus redes sociales una serie de postales de su escapada a Milán junto a Mauro Icardi. El viaje, cargado de lujo y glamour, dejó entrever un detalle que muchos interpretaron como una indirecta muy directa hacia Wanda Nara.
La actriz publicó varias imágenes en las que se la ve disfrutando de la ciudad italiana, y lo que más llamó la atención fue el cambio en su estética desde que está en pareja con el delantero del Galatasaray. La ex Casi Ángeles, que antes mantenía un perfil más relajado, ahora luce y exhibe las marcas de lujo que usa, en una actitud que recuerda a la conductora de MasterChef Celebrity.
Entre las fotos que subió, hubo una en particular que encendió las alertas: el detalle de las bolsas de Hermès, la firma de lujo francesa que es, casualmente, la favorita de Wanda. El gesto fue interpretado por muchos como un guiño —o quizás un palito— hacia la ex del futbolista.
Desde que comenzó su relación con Icardi, la China parece haber adoptado un estilo más ostentoso, mostrando detalles de sus viajes, looks y accesorios con una impronta que remite al universo que Wanda domina desde hace años.
Cuándo se casarían Mauro Icardi y la China Suárez
Aunque Wanda Nara anunció públicamente su separación de Mauro Icardi el 10 de julio de 2024, el vínculo legal entre ambos aún no se ha disuelto en Italia. Esto implica que, por el momento, el futbolista no podría contraer matrimonio con la China Suárez, al menos hasta que se concrete el divorcio.
Sin embargo, una de las abogadas del delantero fue clara al referirse a los tiempos legales que aún los mantienen unidos. "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa", explicó durante su participación en La Posta del Espectáculo.
Acto seguido, Lara Piro lanzó una frase que dejó a todos boquiabiertos: “Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento”. La reacción de Gustavo Méndez y Facundo Ventura no se hizo esperar, sorprendidos por la contundencia del comentario.
Después de soltar esa bomba, la pareja de Rodolfo Barilli prefirió no entrar en detalles sobre si ya hubo una propuesta concreta. “No voy a decir nada”, respondió con una sonrisa enigmática.
“Yo quiero, por ahí tendremos casamiento”, insistió, dejando abierta la posibilidad. Para cerrar, Piro lanzó una frase con humor sobre una eventual boda entre Icardi y la actriz: “Creo que tendríamos que estar invitados”, dijo entre risas, dejando la puerta abierta a un nuevo capítulo en esta historia mediática.