El ostentoso gesto de la China Suárez que muchos vieron como una provocación a Wanda Nara

Cuándo se casarían Mauro Icardi y la China Suárez

Aunque Wanda Nara anunció públicamente su separación de Mauro Icardi el 10 de julio de 2024, el vínculo legal entre ambos aún no se ha disuelto en Italia. Esto implica que, por el momento, el futbolista no podría contraer matrimonio con la China Suárez, al menos hasta que se concrete el divorcio.

Sin embargo, una de las abogadas del delantero fue clara al referirse a los tiempos legales que aún los mantienen unidos. "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa", explicó durante su participación en La Posta del Espectáculo.

Acto seguido, Lara Piro lanzó una frase que dejó a todos boquiabiertos: “Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento”. La reacción de Gustavo Méndez y Facundo Ventura no se hizo esperar, sorprendidos por la contundencia del comentario.

Después de soltar esa bomba, la pareja de Rodolfo Barilli prefirió no entrar en detalles sobre si ya hubo una propuesta concreta. “No voy a decir nada”, respondió con una sonrisa enigmática.

“Yo quiero, por ahí tendremos casamiento”, insistió, dejando abierta la posibilidad. Para cerrar, Piro lanzó una frase con humor sobre una eventual boda entre Icardi y la actriz: “Creo que tendríamos que estar invitados”, dijo entre risas, dejando la puerta abierta a un nuevo capítulo en esta historia mediática.