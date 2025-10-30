Pablo Laurta, más comprometido: el terrible hallazgo humano que podría ser del remisero asesinado
En el caso por el triple crimen, que tiene como sospechoso único a Pablo Laurta, se produjo un hallazgo que, de comprobarse, puede ser clave para esclarecer qué le ocurrió al remisero que apareció descuartizado.
El campo en el que se habrían encontrado restos del remisero. (Foto: A24.com)
En la provincia de Entre Ríos, el Departamento Médico forense de la ciudad de Paraná analizará restos óseoshallados este miércoles por la noche en la ruta 15, dirección a Sauce Sur. A unos 150 kilómetros del lugar donde días atrás se había encontrado el torso de Martín Sebastián Palacio, el remisero brutalmente asesinado por Laurta.
Una persona llamó a la Policía porque en un descampado encontró una bolsa negra con restos humanos. Dijo que iba por esa zona y el mal olor tan fuerte lo convenció de la presencia de un cuerpo en descomposición. Lo que nunca se imaginó que iban a pertenecer a un ser humano. Se trata de piezas de cráneo, fragmentos de brazo y de una mano. Inmediatamente, estos restos se asociaron al torso que se halló a kilómetros del lugar y que es de Martín Palacio.
Se cree que Laurta se deshizo del remisero con el que fue a Córdoba para asesinar a su exmujer y ex suegra.
La curiosa travesía de Laurta para descartar un cuerpo
La persona que encontró estos restos detalló que estaban en una bolsa de consorcio de color negra. Vio que había restos en avanzado estado de descomposición, pero creyó estar en condiciones de reconocer brazos, piernas y un cráneo. Son los restos que faltan como para completar con el tronco humano que se halló hace unos días.
Pero hay elementos que sirven y otros que desconciertan para sumarlo al caso que tiene preso por triple homicidio a Pablo Laurta.
La investigación cree que cuando Laurta cruzó desde el Uruguay, tomó a Palacio como remisero para ir a Córdoba. En algún momento del viaje lo mató y siguió con su cuerpo, oculto en el baúl. Al llegar a Córdoba mató a su exmujer y a su exsuegra y se llevó a su hijo. Luego se deshizo del cuerpo de Palacio e incendió el vehículo.
Pero las dudas pueden darla una cuestión de distancias. El torso de Palacio apareció en un paraje abandonado, como estos en una bolsa de consorcio. Si se "unen" las piezas, puede "reconstruirse" un cuerpo humano. Podría tratarse, entonces, de un hallazgo clave que permitiera saber fehacientemente si se trata de los restos del remisero Palacio.
El hecho que desconcierta, es que estos nuevos restos, aparecieron a 240 km de distancia del tronco. Una hipótesis - probable, pero solo una hipótesis - es que Laurta descartó una parte del cuerpo de Palacio y siguió viaje con el resto. Así desmembrado, tal vez pensó que sería imposible "reunirlo" por las autoridades policiales y llegar hasta él.
Ahora, el informe forense, sobre todo, el análisis de ADN permitirá determinar si todo junto, conforma un solo cuerpo humano. Según fuentes judiciales, “todo indica que podría tratarse del remisero que trasladó a Laurta hasta Córdoba”, aunque no se descartan otras posibilidades.
Por lo que la pericia del ADN es fundamental. Si los peritajes confirman que los restos corresponden a Martín Palacio, el caso sumará una nueva víctima a la lista de crímenes atribuidos a Pablo Laurta. Deberá agregarse, sin duda para la Justicia, a los de Luna Giardina y Mariel Zamudio, asesinadas en Córdoba.