Pablo Laurta, más comprometido: el terrible hallazgo humano que podría ser del remisero asesinado

La curiosa travesía de Laurta para descartar un cuerpo

La persona que encontró estos restos detalló que estaban en una bolsa de consorcio de color negra. Vio que había restos en avanzado estado de descomposición, pero creyó estar en condiciones de reconocer brazos, piernas y un cráneo. Son los restos que faltan como para completar con el tronco humano que se halló hace unos días.

Pero hay elementos que sirven y otros que desconciertan para sumarlo al caso que tiene preso por triple homicidio a Pablo Laurta.

La investigación cree que cuando Laurta cruzó desde el Uruguay, tomó a Palacio como remisero para ir a Córdoba. En algún momento del viaje lo mató y siguió con su cuerpo, oculto en el baúl. Al llegar a Córdoba mató a su exmujer y a su exsuegra y se llevó a su hijo. Luego se deshizo del cuerpo de Palacio e incendió el vehículo.

palacio y laurta El remisero Palacio (a la izquierda). Restos humanos descuartizados aparecieron en Entre Ríos. Una pericia determinará si son de él y si es la tercera víctima de Pablo Laurta. (Foto: A24.com)

Pero las dudas pueden darla una cuestión de distancias. El torso de Palacio apareció en un paraje abandonado, como estos en una bolsa de consorcio. Si se "unen" las piezas, puede "reconstruirse" un cuerpo humano. Podría tratarse, entonces, de un hallazgo clave que permitiera saber fehacientemente si se trata de los restos del remisero Palacio.

El hecho que desconcierta, es que estos nuevos restos, aparecieron a 240 km de distancia del tronco. Una hipótesis - probable, pero solo una hipótesis - es que Laurta descartó una parte del cuerpo de Palacio y siguió viaje con el resto. Así desmembrado, tal vez pensó que sería imposible "reunirlo" por las autoridades policiales y llegar hasta él.

Hay varios ejemplos en el mundo de ese tipo, como el caso del español Sancho, que descuartizó a un hombre en Tailandia y dispersó los restos de la víctima por diferentes lugares de una isla, incluso en el mar (pero de todas maneras, lo descubrieron y fue sentenciado a prisión perpetua).

Ahora, el informe forense, sobre todo, el análisis de ADN permitirá determinar si todo junto, conforma un solo cuerpo humano. Según fuentes judiciales, “todo indica que podría tratarse del remisero que trasladó a Laurta hasta Córdoba”, aunque no se descartan otras posibilidades.

Por lo que la pericia del ADN es fundamental. Si los peritajes confirman que los restos corresponden a Martín Palacio, el caso sumará una nueva víctima a la lista de crímenes atribuidos a Pablo Laurta. Deberá agregarse, sin duda para la Justicia, a los de Luna Giardina y Mariel Zamudio, asesinadas en Córdoba.