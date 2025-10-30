Desaparición en Chubut: revelaron la última imagen de la camioneta de los jubilados
El último video del vehículo en el que viajaban Pedro Kreder y Juana Morales en su paso por Caleta Córdova fue registrado durante la mañana del sábado 11 de octubre.
Revelan la última imagen de la camioneta de los jubilados.
A casi tres semanas de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados vista por última vez en las afueras de Comodoro Rivadavia, nuevas imágenes de cámaras de seguridad aportaron detalles clave sobre su recorrido. En los videos se observa, por última vez, la Toyota Hilux en la que viajaban antes de perder todo contacto.
El material fue registrado por cámaras de seguridad en Caleta Córdova el sábado 11 de octubre por la mañana. En una de las grabaciones, captada sobre la Ruta 39, se ve pasar la camioneta a las 9:40, horario que coincide con el momento en que la pareja salió del domicilio de Pedro.
Otra cámara, ubicada en una zona residencial, muestra el mismo vehículo, aunque con la hora atrasada, marcando las 8:00. Los videos fueron analizados por la División de Investigaciones, sección Cibercrimen, que confirmó que solo Pedro y Juana estaban dentro del vehículo y que no eran seguidos por ningún otro auto.
De acuerdo con los investigadores, la camioneta se dirigía hacia la ruta provincial que lleva al cañadón donde días después fue encontrada abandonada. Sin embargo, las hijas de Kreder sostienen que su padre jamás habría tomado ese camino por precaución, lo que alimenta la sospecha de que alguien más pudo haber conducido.
Embed
El hallazgo de la camioneta y los rastrillajes
La Toyota Hilux fue hallada con todas las pertenencias en su interior: carpa, bolsas de dormir, dinero, documentos y provisiones, sin rastros de violencia. Lo único que no se encontró fueron los teléfonos celulares de la pareja.
Desde entonces, se montó un amplio operativo de búsqueda con efectivos policiales, drones, caballos y perros entrenados. Según el último reporte, se rastrillaron 12 kilómetros en los alrededores de la zona donde apareció el vehículo, cerca de las rutas provinciales N°73 y N°1.
Durante el recorrido, los equipos detectaron entre 30 y 40 sumideros naturales en la ladera norte de un cerro, que fueron fotografiados y georreferenciados para su análisis.
Los misteriosos sumideros de Rocas Coloradas
La principal hipótesis apunta ahora a un accidente geográfico. En la zona conocida como Rocas Coloradas, donde se encontró la camioneta, hay cuevas y canales subterráneos formados por la erosión del terreno.
Estos sumideros, difíciles de detectar a simple vista, se extienden por los cerros y podrían haber atrapado a los jubilados si intentaron desplazarse a pie. Por eso, los rescatistas continúan explorando con cámaras térmicas, cuerdas y sensores de movimiento.
El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, descartó por ahora la hipótesis de un hecho delictivo. “No hay indicios de violencia ni signos de robo. Todo apunta a una pérdida o accidente”, afirmó, luego de que circulara un llamado anónimo que mencionaba un supuesto intento de asalto.
Un misterio que conmueve a Chubut
El caso mantiene en vilo a la provincia. Los familiares de Pedro y Juana piden que no se descarte ninguna hipótesis, mientras los operativos continúan en la zona.
Los investigadores incluso consultaron a especialistas para determinar cuántos kilómetros podría recorrer una persona en ese entorno, aunque las respuestas varían: algunos estiman entre 7 y 20 kilómetros, dependiendo de la edad y el estado físico.
En paralelo, se revisaron estancias, cascos rurales y refugios de pescadores cercanos, sin resultados positivos. A 19 días de su desaparición, el paradero de Pedro Kreder y Juana Morales sigue siendo un enigma.