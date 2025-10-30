Desaparición en Chubut: revelaron la última imagen de la camioneta de los jubilados

Embed

El hallazgo de la camioneta y los rastrillajes

La Toyota Hilux fue hallada con todas las pertenencias en su interior: carpa, bolsas de dormir, dinero, documentos y provisiones, sin rastros de violencia. Lo único que no se encontró fueron los teléfonos celulares de la pareja.

Desde entonces, se montó un amplio operativo de búsqueda con efectivos policiales, drones, caballos y perros entrenados. Según el último reporte, se rastrillaron 12 kilómetros en los alrededores de la zona donde apareció el vehículo, cerca de las rutas provinciales N°73 y N°1.

Durante el recorrido, los equipos detectaron entre 30 y 40 sumideros naturales en la ladera norte de un cerro, que fueron fotografiados y georreferenciados para su análisis.

Los jubilados Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69,

Los misteriosos sumideros de Rocas Coloradas

La principal hipótesis apunta ahora a un accidente geográfico. En la zona conocida como Rocas Coloradas, donde se encontró la camioneta, hay cuevas y canales subterráneos formados por la erosión del terreno.

Estos sumideros, difíciles de detectar a simple vista, se extienden por los cerros y podrían haber atrapado a los jubilados si intentaron desplazarse a pie. Por eso, los rescatistas continúan explorando con cámaras térmicas, cuerdas y sensores de movimiento.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, descartó por ahora la hipótesis de un hecho delictivo. “No hay indicios de violencia ni signos de robo. Todo apunta a una pérdida o accidente”, afirmó, luego de que circulara un llamado anónimo que mencionaba un supuesto intento de asalto.

Los túneles que tragan la luz: el peligro invisible que podría explicar la desaparición de los jubilados.

Un misterio que conmueve a Chubut

El caso mantiene en vilo a la provincia. Los familiares de Pedro y Juana piden que no se descarte ninguna hipótesis, mientras los operativos continúan en la zona.

Los investigadores incluso consultaron a especialistas para determinar cuántos kilómetros podría recorrer una persona en ese entorno, aunque las respuestas varían: algunos estiman entre 7 y 20 kilómetros, dependiendo de la edad y el estado físico.

En paralelo, se revisaron estancias, cascos rurales y refugios de pescadores cercanos, sin resultados positivos. A 19 días de su desaparición, el paradero de Pedro Kreder y Juana Morales sigue siendo un enigma.