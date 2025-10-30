Adrenalina y puro riesgo: Se supo cuál es el peligroso trabajo de Nicarnor, el hijo de 22 años de Nancy Pazos y Diego Santilli
El trabajo de alto riesgo que tiene Nicarnor, el hijo de 22 años de Nancy Pazos y Diego Santilli. Enterate.
Diego Santilli estuvo en pareja durante dos décadas con la periodista Nancy Pazos, y juntos tuvieron tres hijos: Nicanor, Teo y Tonio. Los tres mostraron públicamente su apoyo al padre tras las elecciones legislativas, pero esta vez quien se llevó todas las miradas fue Nicanor.
El joven, que vive en Palermo, decidió seguir un camino totalmente distinto al de sus padres. Desde 2021, es piloto del TC2000, una de las categorías más exigentes del automovilismo argentino. En su cuenta de Instagram, donde acumula casi 20 mil seguidores, comparte imágenes desde los circuitos y los boxes, mostrando la intensidad de su profesión.
A pesar de su vida de vértigo, Nicanor no dejó de lado los estudios. Actualmente, cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, combinando el estudio con las competencias en pista, un equilibrio que pocos logran sostener.
Recientemente, el hijo de Santilli volvió a ser noticia por un posteo cargado de emoción dedicado a su padre luego de las elecciones. “7500 km en 17 días. Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente. Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aún así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos…”, comenzó el mensaje, que rápidamente se viralizó.
“Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá. Los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor”, escribió el joven piloto.
En las imágenes compartidas por la familia se lo ve junto a sus hermanos Teo y Tonio, acompañando al político en su triunfo y dejando claro que la unión familiar sigue intacta. Teo, el mayor, de 24 años, se graduó como Licenciado en Negocios Digitales y mantiene un perfil bajo. Tonio, de apenas 15, aún cursa la secundaria, pero también comparte el orgullo por su papá.