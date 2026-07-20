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"Esperaban nuestra caída": el fuerte descargo de Rodrigo De Paul contra quienes criticaron a la selección argentina

Rodrigo De Paul rompió el silencio tras la derrota ante España, defendió a la Selección Argentina y apuntó contra quienes instalaron críticas y teorías.

20 jul 2026, 20:55
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rodrigo de paul
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A un día de la final del Mundial 2026, Rodrigo De Paul eligió sus redes sociales para expresar sus sentimientos después de la derrota de la selección argentina frente a España. El mediocampista, que no regresó junto al plantel en la llegada a Ezeiza, compartió una profunda reflexión sobre el dolor de no haber conseguido el bicampeonato y también respondió a las críticas y teorías que rodearon al equipo durante el torneo.

Con la tristeza todavía presente por la oportunidad perdida, De Paul puso el foco en el vínculo que la Scaloneta construyó con los hinchas argentinos y destacó que el cariño recibido va mucho más allá de cualquier resultado deportivo.

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"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", comenzó el posteo De Paul, dejando en claro que la principal frustración está relacionada con no haber podido regalarle nuevamente una alegría al pueblo argentino.

Luego, el futbolista habló sobre la reacción de los fanáticos y aseguró que el reconocimiento hacia este grupo excede la obtención de un nuevo título. "Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", expresó.

Además de referirse a la derrota en la final, el volante de la Selección Argentina apuntó contra quienes cuestionaron el camino del equipo durante el Mundial y mencionó las versiones que intentaron instalar dudas sobre el desempeño de la Scaloneta. "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo...", escribió.

"Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO", cerró el futbolista, en una frase que rápidamente generó una ola de mensajes de apoyo por parte de los hinchas.

Cuál es la drástica decisión que habría tomado Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

Mientras la Selección Argentina iniciaba el regreso al país tras la final del Mundial 2026, una noticia vinculada a Lionel Messi despertó expectativa. Según informó TN, el capitán abordará un avión privado desde Miami con destino directo a Rosario para acompañar a su padre, Jorge.

El dato fue difundido por el periodista Marcos Barroca desde el predio de la AFA, donde se mantiene el operativo de seguridad para recibir a la delegación. "Todo en potencial", aclaró el cronista antes de dar detalles sobre el posible viaje del rosarino.

Barroca señaló que parte del plantel retornará en un vuelo comercial: "Lo que tengo entendido es que son 15 los jugadores que vienen en el vuelo de Aerolíneas Argentinas".

En cuanto a Messi, el periodista indicó que el jugador continúa en Estados Unidos junto a su familia y que su regreso aún no está definido: "La otra información que yo tengo para brindarles es que Lionel Messi está en Miami, está con su familia y que quizás en la noche de hoy esté volando desde Miami directamente a Rosario".

Finalmente, subrayó que todavía no hay precisiones sobre el horario de salida, aunque el operativo ya estaría listo: "Todavía no hay confirmación del horario del vuelo, pero ya está su vuelo privado allí en Miami esperando y solamente falta la decisión de Lionel Messi del momento en que sale rumbo a la Argentina".

     

 

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