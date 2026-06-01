La revelación de Nelson Castro sobre el doping de Maradona a 32 años del Mundial de 1994

"Ese fue un episodio muy particular en lo personal. El segundo jefe del departamento de bioquímica del Mundial, que estaba en Los Ángeles, había sido compañero mío en Cleveland cuando yo estaba en la residencia médica", detalló Castro sobre la ruta del dato. En línea con esa confianza profesional, el bioquímico se comunicó de inmediato: "Entonces me llama y me dice 'mirá Nelson, dio positivo Maradona'. Cuando se produce el hecho, yo tenía la información y tenía la información detallada de la sustancia que había consumido", confesó de forma fidedigna.

Qué sustancias se le detectaron a Diego Maradona y cuál fue la causa oficial

El terremoto deportivo se había desatado semanas antes en el plano deportivo tras la victoria de la Selección. Diego Armando Maradona fue expulsado de la Copa del Mundo de Estados Unidos en 1994 tras dar positivo en un control antidopaje luego del partido contra Nigeria el 25 de junio. En los análisis médicos de rigor, se le detectaron cinco sustancias estimulantes (entre ellas efedrina) en su muestra de orina.

Respecto a los motivos que originaron el positivo, el entorno de Maradona argumentó que el positivo se debió al consumo de un suplemento vitamínico (el medicamento Ripped Fast) recetado por su preparador físico, el cual contenía sustancias prohibidas en el reglamento de la FIFA, deslindando al futbolista de una supuesta intención de sacar ventaja deportiva.

Qué consecuencias tuvo la expulsión de Maradona para la Selección Argentina

El descargo de la máxima estrella de la Albiceleste no tardó en llegar y quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del país. El 30 de junio, en una entrevista televisiva, Maradona negó haberse drogado intencionalmente y dejó una de las frases más recordadas del deporte: "Me cortaron las piernas", expresando de forma descarnada el dolor por sentir que le arrebataron su sueño de jugar al fútbol.

Sin embargo, el veredicto del comité organizador fue lapidario: tras confirmarse el resultado el 1 de julio, la FIFA lo suspendió inmediatamente, lo que provocó su salida del torneo y el fin de su etapa en los Mondiales.

Este golpe fulminó las aspiraciones del conjunto nacional de cara a la llave de eliminación directa. La selección argentina venía de ilusionarse con un gran arranque en la fase de grupos; tras la descalificación de su estrella, el equipo perdió el rumbo anímico, cayó ante Bulgaria, y finalmente fue eliminado en octavos de final por Rumania, cerrando de forma trágica una de las páginas más controvertidas de la historia balompédica.