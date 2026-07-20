La dura crítica de Tomás Dente a María Becerra tras su presentación en la final del Mundial 2026: "Qué gronchaje"

"Mirá que tenés referentes para elegir, eh. Julia Zenco, Marcela Morelo, Valeria Lynch, Patricia Sosa, La Sole, pero esta piba no es representativa de nuestro país, primero. Y aparte con las tetas al aire, horrible", sostuvo.

Por qué Tomás Dente demandará a su hermano Fernando

La disputa entre Tomás y Fernando Dente sumó un capítulo explosivo luego de que el conductor reaccionara con dureza en LAM (América TV) y anunciara que llevará a su hermano a la Justicia, al considerar que permitió que se instalara un presunto rumor de abuso.

El conflicto se desató después de que Fernando hablara públicamente sobre el distanciamiento que mantienen desde hace años. Tras esas declaraciones, Tomás salió al aire en el programa de Ángel de Brito y lo acusó de haber dejado correr una versión que lo vinculaba con un supuesto abuso en la infancia, algo que rechazó de manera categórica y que, según aseguró, tendrá consecuencias judiciales.

En un descargo cargado de bronca, el conductor de NET TV explicó las razones de su decisión y dejó en claro que no tolerará que se lo relacione con una acusación de semejante gravedad. "Lo voy a demandar porque esto tiene un límite. El protagonista de esta historia soy yo y lo voy a demandar. Estaba cansado de escuchar que se decía que yo había esparcido ese rumor. No miento, no pongo cara de nene bueno ni empiezo a inventar cosas", expresó.

"No voy a permitir que un pendejo irreverente, al que le dimos todo, salga en televisión a decir que yo lo toqué. Quería cruzarlo al aire directamente para que explique, que dé detalles de lo que acaba de decir, porque si no respondés, estás abriendo la puerta a un montón de especulaciones. Yo jamás en mi vida toqué a un hermano. ¿Estamos todos locos? ¿Hay un pecado más grande que le puedan adjudicar a una persona?", lanzó indignado.

Lejos de calmarse, Tomás redobló la apuesta y volvió a apuntar contra Fernando, a quien acusó de mentir y de esquivar respuestas claras: "No es mi hermano, es un mentiroso y miente en todo. Se hace el pelotud desviando las respuestas, como lo hizo él. ¿Estamos todos locos? Ni siquiera me cambiaba delante de él por una cuestión de respeto. ¿Qué carajo dice?".

El conductor remarcó que, más allá de las diferencias familiares, hay un límite que no está dispuesto a cruzar y reiteró que buscará que el tema se resuelva en la Justicia: "Nos podemos pelear, decir de todo, te puedo putear, pero esto no, chicos. No voy a soportar que caiga sobre mi persona una ambigüedad de una persona que lo único que hace es construir narrativas falaces. Siempre hace lo mismo: pone cara de buenito y te clava la estaca por detrás. Me las va a pagar y se lo va a tener que explicar a un juez".

"Desde chico me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, que se creía más que el resto, que era un engreído, que nos miraba desde arriba", aseguró, recordando que los problemas vienen desde la infancia y lanzando una durísima descripción sobre Fernando.

En un descargo sin filtro, insistió en que jamás permitiría que se lo vincule con una acusación de semejante gravedad y sumó una serie de fuertes descalificaciones: "Ahora sí me va a conocer este pendejo, porque no voy a parar. ¿Cómo va a decir lo que dijo? Jamás en mi vida se me pasó por la cabeza tocar a un hermano. Hijo de put, mentiroso. Se pone de novio y después los echa como si fuesen basura. Ingrato. Se les pega a las hijas de Tinelli y desaparece cuando sus sobrinas de sangre cumplen años. Quiere ser famoso, quiere pertenecer".

Finalmente, cerró con una de las frases más duras de toda la entrevista, dejando en evidencia el profundo enojo que siente hacia Fernando: "Es demoníaco, un sorete. Se merece lo peor".