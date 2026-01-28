En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Muerte
artista
INVESTIGACIÓN

El giro inesperado en la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari

El artista plástico, de 76 años, fue encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Montserrat. La autopsia preliminar no logró establecer la causa de muerte.

El giro inesperado en la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari

La muerte del artista plástico Fernando Fazzolari, conocida públicamente este martes, dio un vuelco significativo a partir de los avances de la investigación en las últimas horas. Lo que en un primer momento fue informado como un fallecimiento, sin mayores precisiones, pasó a ser considerado por la Justicia como un presunto homicidio.

Leé también Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: los aterradores mensajes que le enviaron
Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: los aterradores mensajes que le enviaron

Fazzolari residía en una vivienda ubicada en el barrio porteño de Montserrat. Según los primeros datos del expediente, fue uno de sus hijos quien encontró el cuerpo al no lograr comunicarse con él durante varios días. Al ingresar al inmueble, advirtió una escena que resultó incompatible con una muerte natural al encontrar el cuerpo atado en una silla dentro de su departamento. El hombre llevaba allí varios días sin vida.

fernando-fazzolari-tenia-76-STY6C4GZPJEYVKSR4HAUYD5K4U

A partir de ese dato, los investigadores dudan de que el deceso se haya producido de forma natural y consideran que se trataría de un homicidio.

De acuerdo con información policial, anteayer personal de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad acudió a un edificio de la avenida de Mayo al 1100 tras el llamado de un hombre que manifestó que, al no obtener respuesta de su padre a mensajes y llamadas, decidió ir hasta su domicilio y lo encontró sin vida.

La víctima tenía 76 años y presentaba un avanzado estado de descomposición. En el lugar, no se registraron faltantes ni signos de ingresos violentados, por lo que también se descartó el robo como móvil del hecho. La Justicia ordenó la intervención de la División Homicidios que trabaja con el análisis de cámaras de seguridad y otras medidas para reconstruir los movimientos previos del artista.

En paralelo, un familiar de Fazzolari describió en declaraciones a La Nación el clima de desconcierto que atraviesa el entorno cercano y aseguró que se trató de “un crimen horrendo y sin que se forzara ninguna puerta”.

La investigación está a cargo del fiscal Pablo Turano, junto a detectives de la Policía de la Ciudad, quienes intentan establecer cómo fueron las últimas horas del artista y quiénes pudieron haber tenido contacto con él antes de su muerte.

El examen preliminar de la autopsia no logró determinar aún la causa del fallecimiento. Sí se estableció que la data de muerte sería de entre 48 y 72 horas previas al hallazgo del cuerpo.

Los investigadores concentran ahora sus esfuerzos en el análisis de registros de cámaras públicas y privadas de la zona, con el objetivo de identificar ingresos y egresos al edificio y posibles recorridos de la víctima.

Trayectoria

Fernando Fazzolari nació en Buenos Aires en 1949 y desarrolló una extensa carrera que articuló el arte con el ámbito empresarial. En 1969 comenzó a estudiar pintura con Jorge Demirjián y, dos años más tarde, dibujo con Julio Pagano. A lo largo de las décadas, su obra fue exhibida en muestras individuales y colectivas tanto en el país como en el exterior.

Expuso en ciudades como San Pablo, Valparaíso, Santiago de Chile, Asunción, La Paz, Lima, Montevideo, Cali, Bogotá, Caracas, México DF, Ontario, Los Ángeles, Monterrey, Nueva York, Miami, Berlín y París, entre otras.

Además de su producción plástica, impulsó proyectos de renovación urbana y diseñó escenografías para teatro y ópera. En 2002, el Museo Nacional de Bellas Artes presentó una retrospectiva que reunió dos décadas de su trabajo, consolidando su reconocimiento dentro del arte contemporáneo argentino.

Su interés por la cultura china lo llevó a profundizar en la caligrafía de ese país bajo la guía de Zhong Chuanmin, también conocido como Pablo Zhong. Durante su carrera recibió distinciones como el Primer Premio de la Bienal Internacional de Valparaíso en 1985, el Premio de la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel en 1986 y el Premio Günther en 1989.

En el plano empresarial, fue presidente de IATASA durante más de cincuenta años. Desde la compañía lo definieron como un líder cercano, creativo y respetado, con capacidad para generar confianza y sostener vínculos duraderos.

El Museo Nacional de Bellas Artes expresó su pesar por su muerte y acompañó a la familia, amigos y allegados, al tiempo que destacó la relevancia de su obra y su aporte sostenido al arte argentino.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Muerte artista
Notas relacionadas
El atemorizante mensaje de muerte que recibió Karina Mazzocco: "Te voy a..."
Tras la amenaza de muerte a Karina Mazzocco, Luis Ventura impactó con una confesión inesperada
El día en que un caniche cayó de un balcón y desató una cadena de muertes en Caballito

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar