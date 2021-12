Escalofriantes revelaciones en torno a la muerte de Paula Martínez

"Cuando llegamos a la casa todos pensamos que había sido un suicidio pero después empezamos a sacar nuestras propias conjeturas. Ella estaba ahorcada con una cadena en un ventilador de techo que no es muy fuerte. Debajo de donde estaba colgada había una mesa y una silla pero uno de los pies de ella estaba completamente en el piso", explicó Noelia, una de las mejores amigas de Paula Martínez.

Aunque en una primera instancia se habló de un caso de suicidio, este lunes el abogado de su familia pidió que se iniciara una investigación. Según la familia habría pruebas suficientes para no descartar que se trate de un homicidio.

Qué le pasó a Paula Martínez

La joven fue a una fiesta frente a su casa en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2016. Según denunció después, fue violada por un grupo de 10 hombres. La violación ocurrió en las cercanías de su casa.

Varios hombres la amenazaron con armas blancas, la drogaron y la violaron en tandas. Paula Martínez denunció el hecho, pero solo fue para peor, ya que ella y su familia empezaron a recibir amenazas.

Paula Martínez tardó 72 horas en hacer la denuncia, ya que estaba en shock. En ese momento, la justicia la revictimizó. “En total, los abusadores que yo reconozco eran cinco, pero sé que hubo más”, aseguró entonces.

"Acaba de denunciar un abuso y me abren las piernas bruscamente y a la fuerza. Como yo no quería me abrieron las piernas a la fuerza. Me mandaron hacer un protocolo en donde me tendrían que haber hecho hisopado, hacer un test de embarazo y sacar sangre para ver con qué me drogaron, pero realmente no me hicieron nada", denunció Paula.

Tres hombres de entre 29 y 40 años fueron detenidos en su momento, y en 2019 dos más fueron capturados.

Desde que se inició la causa hizo más de 30 denuncias por hostigamiento y amenazas de muerte por parte de los familiares de los detenidos.