Gerardo Romano tuvo que ser hospitalizado y hay preocupación por su salud.

Ante la repercusión que generaron las publicaciones, el productor teatral Carlos Rottemberg aclaró en diálogo con Noticias Argentinas que el actor se encontraba bien y que todo formaba parte de un estudio médico pautado con anticipación. “Es un procedimiento programado porque ayer tenía función por ser 25 de mayo y mañana tiene función porque arranca la semana”, explicó el empresario.

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Además, Rottemberg detalló que Romano retomará normalmente sus compromisos laborales y continuará con la obra “El Secreto”, que protagoniza junto a Ana María Picchio. “Era un estudio que nos hacemos todos de rutina cada cinco años y le tocaba hoy al aprovechar el día de descanso, único en la semana. Mañana hay teatro”, sostuvo.

Cabe recordar que el actor fue diagnosticado con Parkinson a mediados de 2024. Desde entonces, decidió hablar públicamente sobre la enfermedad y utilizar su visibilidad para concientizar acerca de la importancia de los controles médicos y los cuidados vinculados a esa condición de salud.

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La lucha de Gerardo Romano contra el Parkinson

A mediados de 2024, Gerardo Romano sorprendió al revelar públicamente que fue diagnosticado con Parkinson, una enfermedad neurológica que, según contó, atraviesa desde hace varios años. El actor habló del tema con total naturalidad y explicó que decidió hacerlo público para quitarle dramatismo y concientizar sobre la importancia de los cuidados y los tratamientos. “No se nota porque laburo mucho”, expresó en una de sus entrevistas más comentadas.

Con el paso de los meses, Romano también contó cómo fueron los primeros síntomas que lo alertaron. Según relató, mientras interpretaba a un personaje con temblores en la obra Un judío común y corriente, comenzó a notar movimientos involuntarios en su propia mano. “El personaje temblaba, pero después de unos años sentí una cosquilla en mi mano y, finalmente, el temblequeo era parte de la realidad”, recordó el actor al hablar sobre el inicio de la enfermedad.

Lejos de dejarse vencer por el diagnóstico, el intérprete aseguró que mantiene una rutina muy activa para ralentizar el avance del Parkinson. Además de continuar trabajando intensamente en teatro y televisión, explicó que realiza natación varias veces por semana y utiliza la bicicleta como parte de su tratamiento. “La enfermedad progresa, pero hay medicación”, sostuvo Romano, quien también destacó el enorme apoyo y los mensajes de cariño que recibe constantemente por parte del público.