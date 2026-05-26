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El durísimo insulto de Valeria Aquino a Barby Silenzi que generó polémica: "Loca y con cara..."

Valeria Aquino se sumó a un picante ida y vuelta en redes sociales con sus seguidores y no dejó pasar la oportunidad para lanzar varios palitos contra Barby Silenzi.

26 may 2026, 18:43
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El durísimo insulto de Valeria Aquino a Barby Silenzi que generó polémica: Loca y con cara...
El durísimo insulto de Valeria Aquino a Barby Silenzi que generó polémica: Loca y con cara...

El durísimo insulto de Valeria Aquino a Barby Silenzi que generó polémica: "Loca y con cara..."

La tensión entre Valeria Aquino y Barby Silenzi lleva años y, lejos de calmarse, el vínculo entre ambas continúa marcado por los fuertes cruces y las indirectas públicas. Aquino, quien fue pareja de El Polaco y es madre de su hija Alma, nunca ocultó su mala relación con la bailarina, actual compañera sentimental del cantante y mamá de sus hijas menores.

En las últimas horas, el enfrentamiento volvió a encenderse de manera inesperada en las redes sociales. La ex compartió un video junto a la pequeña y, entre los cientos de comentarios que recibió, hubo uno en particular que desató la polémica. "El polaco nunca tuvo mujeres feas. Que genio", escribió un usuario.

Lejos de ignorarlo, Aquino decidió responder sin filtros y lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa para Barby: " Mmmm, dejame dudar".

Valeria Aquino contra Barby Silenzi 1

La situación no terminó ahí. Entre los mensajes que aparecieron en la publicación, otro usuario escribió: "Barby de cara es económica pero tiene un cuerpazo y le pasa el trapo a todas". Lejos de desactivar la polémica, Valeria volvió a alimentar la tensión cuando escribieron que el artista " no las busca por la cara sino por el lomo". "No, por locas", remató.

Valeria Aquino contra Silenzi

También aprovechó para dejar en claro que con el Polaco solo tiene en común a su hija: "Él me sigue llamando, pero a la que se le apagó todo es a mi".

Valeria Aquino contra Barby Silenzi

Cuánto tiempo estuvieron en pareja El Polaco y Valeria Aquino

La historia de amor entre El Polaco y Valeria Aquino comenzó antes del gran salto mediático del cantante y se extendió durante aproximadamente cuatro años. Fruto de esa relación nació Alma, la hija que tienen en común y que suele aparecer en las redes sociales de ambos.

A lo largo del vínculo atravesaron varias crisis, separaciones y reconciliaciones que terminaron exponiéndose públicamente cuando el músico alcanzó mayor popularidad en la música y la televisión. Con el tiempo, las diferencias entre ambos se hicieron cada vez más fuertes y la relación llegó a su final definitivo.

Tras la ruptura, Valeria mantuvo distintos cruces mediáticos con el cantante y también con Barby Silenzi, actual pareja del músico y madre de sus hijas menores. Desde entonces, la relación entre las partes estuvo marcada por las tensiones y las indirectas públicas.

El Polaco Valeria Aquino

     

 

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