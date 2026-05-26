El durísimo insulto de Valeria Aquino a Barby Silenzi que generó polémica: "Loca y con cara..."

La situación no terminó ahí. Entre los mensajes que aparecieron en la publicación, otro usuario escribió: "Barby de cara es económica pero tiene un cuerpazo y le pasa el trapo a todas". Lejos de desactivar la polémica, Valeria volvió a alimentar la tensión cuando escribieron que el artista " no las busca por la cara sino por el lomo". "No, por locas", remató.

Valeria Aquino contra Silenzi

También aprovechó para dejar en claro que con el Polaco solo tiene en común a su hija: "Él me sigue llamando, pero a la que se le apagó todo es a mi".

Valeria Aquino contra Barby Silenzi

Cuánto tiempo estuvieron en pareja El Polaco y Valeria Aquino

La historia de amor entre El Polaco y Valeria Aquino comenzó antes del gran salto mediático del cantante y se extendió durante aproximadamente cuatro años. Fruto de esa relación nació Alma, la hija que tienen en común y que suele aparecer en las redes sociales de ambos.

A lo largo del vínculo atravesaron varias crisis, separaciones y reconciliaciones que terminaron exponiéndose públicamente cuando el músico alcanzó mayor popularidad en la música y la televisión. Con el tiempo, las diferencias entre ambos se hicieron cada vez más fuertes y la relación llegó a su final definitivo.

Tras la ruptura, Valeria mantuvo distintos cruces mediáticos con el cantante y también con Barby Silenzi, actual pareja del músico y madre de sus hijas menores. Desde entonces, la relación entre las partes estuvo marcada por las tensiones y las indirectas públicas.