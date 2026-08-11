El demoledor descargo de Mauro Icardi tras la viralización del video de sus hijas llorando con Wanda Nara

El futbolista también apuntó contra los medios de comunicación por la cobertura que recibió el conflicto familiar durante los últimos dos años. “Dónde estuvo esa preocupación durante estos dos años, mientras se hicieron públicos videos de la intimidad de mis hijas enviados por su propia madre? Dónde estaba la protección de dos menores cuando su vida privada se transformaba en contenido televisivo por un poco de rating? ”, expresó.

Además, Icardi cuestionó que no se les haya dado la misma relevancia a los informes y actuaciones de los organismos que intervinieron en el caso: “Nunca vi el mismo despliegue para hablar de los informes del Ministerio Público Tutelar, del Defensor de Menores o de las profesionales que atendieron a mis hijas ”.

En otro tramo de su mensaje, el delantero le habló directamente al juez que interviene en la disputa y pidió que la prioridad sean las menores: “Después de dos años, espero que alguna vez la prioridad deje de ser el dinero, las amenazas económicas, el circo mediático y los intereses de los adultos, y pase a ser realmente el bienestar de mis hijas".

“Yo voy a seguir peleando, como lo hago desde hace dos años. No por televisión. No por rating. No por dinero. No para ganarle una guerra mediática a nadie”, sostuvo, dejando en claro que continuará con su postura frente al conflicto y remarcó que no pretende convertir la situación en una disputa mediática.

Y cerró con una contundente declaración sobre sus hijas. “Mis hijas no son un instrumento. No son contenido para la televisión. Y no son un arma para destruir a su padre", contó.

“Son dos nenas. Y tienen derecho a ser protegidas. Por ellas voy a seguir peleando hasta el final ”, concluyó.

Qué muestra el video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

En las últimas horas se viralizó un video protagonizado por las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi que generó preocupación en redes sociales. En las imágenes se escucha un diálogo entre una de las niñas, su madre y su abuela, Nora Colosimo, en medio de una situación que despertó todo tipo de especulaciones.

"No voy a contar porque no me deja ir. Solo desinteresada, quiere saber. Y me va a mentir como siempre", se escucha decir a una de las menores durante la conversación.

Ante esas palabras, Wanda le pregunta: " ¿Yo te miento?". La niña continúa expresando lo que siente mientras su madre intenta comprender la situación. Segundos después, también interviene Nora, quien apunta contra el futbolista: " Están amenazadas".

La conversación continúa y la menor aclara: "No me hizo nada papá". Inmediatamente, Colosimo le pide a una de sus nietas que no interrumpa a su hermana: "Dejala hablar".

El fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre los usuarios por el estado emocional de las niñas y por el contenido de la conversación. Sin embargo, el video difundido no permite conocer, por sí solo, el contexto completo de lo ocurrido ni determinar a qué situación concreta hacen referencia las frases.