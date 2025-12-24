La estrategia de Pequeño J para no ser extraditado a la Argentina: "Su vida corre peligro"

En un primer momento, “Pequeño J” fue señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen, aunque no como quien ejecutó materialmente los asesinatos.

La investigación lo ubicó dentro de una organización narco con ramificaciones en distintos puntos del conurbano bonaerense y en la Villa 1-11-14. Sin embargo, con el avance de la causa, los investigadores establecieron que por encima de él operaba un jefe superior, conocido como “Señor J”, identificado como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, a quien se le atribuye la orden final del crimen.

Valverde Victoriano fue detenido en Perú cuando intentaba escapar oculto en un camión que transportaba pescado sobre la Panamericana Sur. El operativo se concretó tras el rastreo de su teléfono celular y contó con la participación de la Policía Nacional del Perú, la Policía Bonaerense e Interpol. Durante su traslado, el acusado se defendió ante las autoridades: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”.

Uno de los elementos clave para localizarlo fue un audio que el joven envió a su pareja y que quedó incorporado al expediente. “Esperá a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, ando en lugares lejos”, dijo. En el mismo mensaje, agregó: “Es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie”.

En el marco de la investigación, además, una cámara de seguridad lo registró junto a Lara Gutiérrez, una de las víctimas, en un local de comidas rápidas días antes del triple crimen. La existencia de ese encuentro fue confirmada por el fiscal que intervino inicialmente en la causa, Adrián Arribas.

Mientras tanto, “Pequeño J” permanece alojado en un sector preventivo del penal de Nuevo Imperial, una de las cárceles más superpobladas del sistema penitenciario peruano, a la espera de que la Corte Suprema de ese país defina si hace lugar o no al pedido de extradición para que sea juzgado en la Argentina.