La estrategia de Pequeño J para no ser extraditado a la Argentina: "Su vida corre peligro"
El joven, de 23 años y detenido en Perú, está señalado como uno de los principales sospechosos del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido el 19 de septiembre en Florencio Varela.
Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, busca evitar su extradición a la Argentina por el triple crimen de Florencio Varela.
Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, busca evitar su extradición a la Argentina. El joven, de 23 años, que se encuentra detenido en el penal de Nuevo Imperial, en la localidad peruana de Cañete, está sospechado de haber dado la orden de ejecutar el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido el pasado 19 de septiembre en Florencio Varela.
“Si es enviado a la Argentina, su vida corre peligro. La situación está un poco candente por la imputación que hay en su contra”, advirtió su abogado, Marcos Sandoval, quien deslindó a su cliente de cualquier responsabilidad en los asesinatos: "Él no tuvo nada que ver; es inocente".
“El Estado peruano debe proteger la vida de mi defendido”, agregó el letrado en declaraciones formuladas a TN, al tiempo que confirmó que en las próximas horas se reunirá con el imputado, en el penal donde permanece alojado, mientras la Justicia del país andino analiza el pedido de extradición presentado por la Argentina.
La causa se inició tras el hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes, que habían sido reportadas como desaparecidas y luego fueron encontradas enterradas en el fondo de un pozo cavado en el patio de una vivienda de Florencio Varela. Con el avance de la investigación, los peritajes determinaron que las víctimas fueron torturadas, golpeadas y asesinadas.
En un primer momento, “Pequeño J” fue señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen, aunque no como quien ejecutó materialmente los asesinatos.
La investigación lo ubicó dentro de una organización narco con ramificaciones en distintos puntos del conurbano bonaerense y en la Villa 1-11-14. Sin embargo, con el avance de la causa, los investigadores establecieron que por encima de él operaba un jefe superior, conocido como “Señor J”, identificado como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, a quien se le atribuye la orden final del crimen.
Valverde Victoriano fue detenido en Perú cuando intentaba escapar oculto en un camión que transportaba pescado sobre la Panamericana Sur. El operativo se concretó tras el rastreo de su teléfono celular y contó con la participación de la Policía Nacional del Perú, la Policía Bonaerense e Interpol. Durante su traslado, el acusado se defendió ante las autoridades: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”.
Uno de los elementos clave para localizarlo fue un audio que el joven envió a su pareja y que quedó incorporado al expediente. “Esperá a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, ando en lugares lejos”, dijo. En el mismo mensaje, agregó: “Es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie”.
En el marco de la investigación, además, una cámara de seguridad lo registró junto a Lara Gutiérrez, una de las víctimas, en un local de comidas rápidas días antes del triple crimen. La existencia de ese encuentro fue confirmada por el fiscal que intervino inicialmente en la causa, Adrián Arribas.
Mientras tanto, “Pequeño J” permanece alojado en un sector preventivo del penal de Nuevo Imperial, una de las cárceles más superpobladas del sistema penitenciario peruano, a la espera de que la Corte Suprema de ese país defina si hace lugar o no al pedido de extradición para que sea juzgado en la Argentina.