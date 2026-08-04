"Está todo aclarado": Facundo Moyano quedó en libertad tras declarar ante la Justicia

La declaración de la influencer

En paralelo, la Justicia aguarda que la influencer reciba el alta médica para ampliar su declaración y aportar mayores precisiones sobre los hechos investigados.

El informe médico incorporado al expediente constató únicamente una lesión en una rodilla de la joven, compatible con una caída. Según el reporte, no se detectaron otras heridas.

La Justicia aguarda que Arizaga reciba el alta médica para ampliar su declaración y aportar mayores precisiones sobre los hechos investigados. (Foto: archivo)

Moyano rechazó someterse a pericias

En paralelo al avance de la investigación, Moyano se negó a realizarse los análisis de sangre y orina solicitados por la Justicia para la causa.

El sindicalista permanece imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, mientras continúan las medidas para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el entorno legal de Arizaga señaló que la joven se encontraba en un estado de fuerte somnolencia luego de los hechos y que ampliará su testimonio cuando esté en condiciones de hacerlo.

La representación de la joven también indicó que tanto la influencer como Moyano atravesaron una noche marcada por situaciones de tensión y excesos. En ese marco, la Justicia aguarda una nueva declaración de la joven para determinar si impulsará la acción penal y si considera que existió un hecho encuadrado como violencia de género.