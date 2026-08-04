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Tras su declaración

"Está todo aclarado": Facundo Moyano quedó en libertad tras declarar ante la Justicia

El exdiputado recuperó la libertad luego de prestar declaración ante la Justicia. Aunque continuará vinculado al expediente, deberá cumplir una serie de restricciones impuestas por las autoridades judiciales.

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El exdiputado recuperó la libertad luego de prestar declaración ante la Justicia. (Foto: captura de pantalla)

El exdiputado recuperó la libertad luego de prestar declaración ante la Justicia. (Foto: captura de pantalla)

Facundo Moyano abandonó este martes la sede judicial tras ser indagado en el marco de la investigación abierta por el episodio que protagonizó junto a la influencer Candela Arizaga. Luego de la audiencia, la Justicia resolvió otorgarle la libertad, aunque seguirá imputado mientras continúan las medidas de prueba.

Leé también El nuevo video que muestra a la pareja de Facundo Moyano corriendo semidesnuda por Belgrano
La joven salió del edificio y comenzó a correr semidesnuda. (Foto: captura).

Al retirarse del edificio, el exlegislador habló brevemente con los medios y buscó transmitir precisiones sobre su situación procesal. “Está todo aclarado”, afirmó. De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia, deberá respetar una serie de condiciones y restricciones mientras se desarrolla la investigación.

El ex diputado e hijo de Hugo Moyano fue liberado, pero seguirá imputado en la causa que los investiga por privación ilegítima de la libertad y violencia de género luego de que que Candela Arizaga fue encontrada por la policía deambulando y perdida tras salir corriendo del departamento en le que estaba con el ex legislador. Además, no podrá acercase a la joven de 23 años ni tener contacto con ella hasta que termine el proceso.

Facundo Moyano fue detenido minutos después de que Arizaga fuera trasladada al hospital Pirovano tras decir que había consumido drogas y que la estaban persiguiendo. Tras 14 horas demorado y luego que se allanara su departamento y no se encontraran drogas, más la declaración de la influencer en la que negó que el hijo del sindicalista le haya ejercido violencia, Moyano compadeció ante el fiscal y fue liberado.

La declaración de la influencer

En paralelo, la Justicia aguarda que la influencer reciba el alta médica para ampliar su declaración y aportar mayores precisiones sobre los hechos investigados.

El informe médico incorporado al expediente constató únicamente una lesión en una rodilla de la joven, compatible con una caída. Según el reporte, no se detectaron otras heridas.

La Justicia aguarda que Arizaga reciba el alta médica para ampliar su declaración y aportar mayores precisiones sobre los hechos investigados. (Foto: archivo)

Moyano rechazó someterse a pericias

En paralelo al avance de la investigación, Moyano se negó a realizarse los análisis de sangre y orina solicitados por la Justicia para la causa.

El sindicalista permanece imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, mientras continúan las medidas para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el entorno legal de Arizaga señaló que la joven se encontraba en un estado de fuerte somnolencia luego de los hechos y que ampliará su testimonio cuando esté en condiciones de hacerlo.

La representación de la joven también indicó que tanto la influencer como Moyano atravesaron una noche marcada por situaciones de tensión y excesos. En ese marco, la Justicia aguarda una nueva declaración de la joven para determinar si impulsará la acción penal y si considera que existió un hecho encuadrado como violencia de género.

En pocas palabras

  • Facundo Moyano: Recuperó la libertad tras declarar ante la Justicia por investigación.
  • Imputación: Continúa vinculado al expediente con restricciones impuestas por las autoridades.
  • Declaración: Afirmó "Está todo aclarado" y se negó a pericias de sangre y orina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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