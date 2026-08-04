La foto con la que Marcelo Tinelli confirmó que volvió con Milett Figueroa

Cuál fue la frase de Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa que generó sospechas

Una frase de Marcelo Tinelli volvió a alimentar las especulaciones sobre su vínculo con Milett Figueroa. En Infama (América TV), Santiago Sposato analizó un fragmento de uno de los programas del conductor y detectó una serie de gestos que podrían sugerir que entre ambos habría habido un nuevo acercamiento.

En el video, Tinelli hablaba sobre su vida amorosa y mencionaba a la modelo peruana. “La única novia extranjera ha sido Milet. Le mando un beso a Milett, nos está mirando”, dijo el conductor. Luego, leyó el mensaje que había recibido de ella: “¿Cómo vas, amor mío? Tienes programa hoy, yo estoy yendo para la casa”.

Las palabras no pasaron desapercibidas para Sposato, quien al finalizar el recorte se preguntó qué podía esconderse detrás de esa escena. “¿Pero qué hay acá?”, lanzó el periodista en el ciclo conducido por Marcela Tauro, dejando abierta la posibilidad de que entre Tinelli y Figueroa exista algo más que una buena relación.

Las conjeturas continuaron. Sposato sumó además un dato sobre los movimientos recientes del conductor y reveló información que le habría transmitido Oliver Quiroz. “Me contaba Oliver Quiroz que Tinelli llegó el viernes a la mañana al país, pidió salir por el mismo lugar donde salieron los jugadores de la selección, por FBO, o sea, nadie le pudo hacer notas”, relató.