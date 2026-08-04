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La foto con la que Marcelo Tinelli confirmó que volvió con Milett Figueroa

Tras semanas de rumores, Marcelo Tinelli compartió una foto junto a Milett Figueroa desde Lima y confirmó la reconciliación de la pareja.

4 ago 2026, 20:44
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marcelo tinelli milett figueroa
marcelo tinelli milett figueroa

Las dudas quedaron atrás. Después de varias semanas marcadas por rumores sobre una posible reconciliación, Marcelo Tinelli eligió las redes sociales para despejar cualquier incógnita y confirmar que sigue apostando a su historia de amor con Milett Figueroa.

El conductor publicó una historia de Instagram desde Lima, Perú, donde se mostró junto a la modelo en una salida que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La imagen, en la que ambos aparecen sonrientes y muy cerca uno del otro, fue interpretada como la confirmación del buen momento que atraviesa la pareja.

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En la selfie, ambos posaron muy cerca, con una amplia sonrisa y en un restaurante de la capital peruana. Además, Tinelli acompañó la publicación etiquetando a la actriz con un emoji de corazón en llamas.

El posteo dejó atrás las especulaciones que habían circulado en las últimas semanas y se convirtió en la señal más clara de que la relación entre ambos continúa.

Cuál fue la frase de Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa que generó sospechas

Una frase de Marcelo Tinelli volvió a alimentar las especulaciones sobre su vínculo con Milett Figueroa. En Infama (América TV), Santiago Sposato analizó un fragmento de uno de los programas del conductor y detectó una serie de gestos que podrían sugerir que entre ambos habría habido un nuevo acercamiento.

En el video, Tinelli hablaba sobre su vida amorosa y mencionaba a la modelo peruana. “La única novia extranjera ha sido Milet. Le mando un beso a Milett, nos está mirando”, dijo el conductor. Luego, leyó el mensaje que había recibido de ella: “¿Cómo vas, amor mío? Tienes programa hoy, yo estoy yendo para la casa”.

Las palabras no pasaron desapercibidas para Sposato, quien al finalizar el recorte se preguntó qué podía esconderse detrás de esa escena. “¿Pero qué hay acá?”, lanzó el periodista en el ciclo conducido por Marcela Tauro, dejando abierta la posibilidad de que entre Tinelli y Figueroa exista algo más que una buena relación.

Las conjeturas continuaron. Sposato sumó además un dato sobre los movimientos recientes del conductor y reveló información que le habría transmitido Oliver Quiroz. “Me contaba Oliver Quiroz que Tinelli llegó el viernes a la mañana al país, pidió salir por el mismo lugar donde salieron los jugadores de la selección, por FBO, o sea, nadie le pudo hacer notas”, relató.

     

 

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