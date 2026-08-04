Wanda Nara volvió a ganarle una batalla judicial a Mauro Icardi: "Embargado por..."

Por otra parte, luego de haber abonado la deuda correspondiente a los alimentos provisorios, las abogadas del delantero solicitaron que se establezca una cuota definitiva y menor a la fijada anteriormente. Para determinar el monto final, deberán evaluarse los ingresos de ambas partes y la situación económica actual del futbolista, quien continúa sin club tras finalizar su vínculo con el Galatasaray.

El recuerdo de Wanda Nara sobre Mauro Icardi y sus hijos

Wanda Nara se refirió a un viejo episodio familiar que involucró a Mauro Icardi y sus hijos. La empresaria compartió una reflexión tras la viralización de un video de años atrás y recordó, según su mirada, momentos difíciles que atravesaron sus hijos.

El material corresponde a una transmisión en vivo que el futbolista realizó desde Estambul en 2022, durante una etapa de crisis en la pareja y en medio de la exposición mediática que atravesaba la separación.

En aquellas imágenes, que también habían sido analizadas en LAM (América TV), se escucha una frase vinculada a sus hijos y su postura en aquel conflicto: "Tengo la palabra de sus hijos, que están muy enojados con ella. Espero que la madre se digne a venir. Tenemos la llamada de los nenes diciéndole que, si sigue en esta postura, en este comportamiento, se van a tener que alejar".

Luego de que el video volviera a circular, la conductora reaccionó y expresó cómo recuerda esa etapa. " El sufrimiento de todos mis hijos y lo que nos costó salir", escribió junto a un emoji de una carita llorando y un corazón roto.