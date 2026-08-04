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Wanda Nara volvió a ganarle una batalla judicial a Mauro Icardi: "Embargado por..."

Wanda Nara volvió a imponerse en la Justicia frente a Mauro Icardi, luego del nuevo avance judicial a su favor tras el conflicto por los pasaportes de sus hijas.

4 ago 2026, 21:06
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La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la periodista Naiara Vecchio difundió en sus redes sociales una resolución que involucraría al futbolista en una medida cautelar relacionada con la cuota alimentaria de sus hijas.

Luego del avance judicial por los pasaportes de sus hijas, que permitió el regreso de las pequeñas al país, la mediática continúa sumando resoluciones favorables en la disputa legal que mantiene con su expareja.

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Exclusivo: Mauro Icardi embargado por 2.745.000 USD en la casa de los sueños por alimentos futuros hasta la mayoría de edad de sus hijas con Wanda Nara ”, escribió Naiara junto a la imagen de una supuesta constancia de registración de asientos emitida en la provincia de Buenos Aires.

Además, la periodista explicó que la medida habría surgido a partir de un pedido realizado por la abogada Ana Rosenfeld en representación de la conductora. “La Justicia falló a favor tras el pedido de medida cautelar de la abogada Ana Rosenfeld del artículo 550 del Código Civil y Comercial ”, expresó.

Por otra parte, luego de haber abonado la deuda correspondiente a los alimentos provisorios, las abogadas del delantero solicitaron que se establezca una cuota definitiva y menor a la fijada anteriormente. Para determinar el monto final, deberán evaluarse los ingresos de ambas partes y la situación económica actual del futbolista, quien continúa sin club tras finalizar su vínculo con el Galatasaray.

El recuerdo de Wanda Nara sobre Mauro Icardi y sus hijos

Wanda Nara se refirió a un viejo episodio familiar que involucró a Mauro Icardi y sus hijos. La empresaria compartió una reflexión tras la viralización de un video de años atrás y recordó, según su mirada, momentos difíciles que atravesaron sus hijos.

El material corresponde a una transmisión en vivo que el futbolista realizó desde Estambul en 2022, durante una etapa de crisis en la pareja y en medio de la exposición mediática que atravesaba la separación.

En aquellas imágenes, que también habían sido analizadas en LAM (América TV), se escucha una frase vinculada a sus hijos y su postura en aquel conflicto: "Tengo la palabra de sus hijos, que están muy enojados con ella. Espero que la madre se digne a venir. Tenemos la llamada de los nenes diciéndole que, si sigue en esta postura, en este comportamiento, se van a tener que alejar".

Luego de que el video volviera a circular, la conductora reaccionó y expresó cómo recuerda esa etapa. " El sufrimiento de todos mis hijos y lo que nos costó salir", escribió junto a un emoji de una carita llorando y un corazón roto.

En pocas palabras

  • Wanda Nara: La Justicia falló a favor de Wanda Nara en un conflicto con Mauro Icardi.
  • Embargo millonario: Se dispuso un embargo de 2.745.000 dólares sobre
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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