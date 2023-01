Exclusivo A24 | El desesperado pedido de ayuda de Georgina, una joven víctima de violencia de género

“No me molestaba nunca con los celos, pero el último mes me empezó a decir que un shortcito ‘era demasiado corto’”, aseguró Georgina y reveló cuándo fue la primera vez que su pareja pasó el límite de lo físico. “Estábamos en un boliche, le dije que ‘se calmara’ y viene de atrás y me empieza a estrangular, ahí lo sacan del boliche y cuando le digo ‘bardeaste’ y me empezó a empujar y pegar delante de todo el mundo, nadie se metía”, aseguró la joven.

Consultada por los videos que grabó para denunciar el calvario que vivía, Georgina contó que lo hizo porque “él me pegaba con la bebé encima”, en referencia a la hija que tienen en común.

“No me pegués, respetá que estoy con la bebé, esperá que al menos la dejo en la cuna”, relató entre lágrimas la mujer, quien agregó que pareja le respondió “si se muere qué le voy a hacer”.

“Delante de todo el mundo me decía ‘ahora cuando se vayan vas a ver’”, narró la joven y contó que hizo la denuncia a la Justicia pero que no tuvo respuesta porque el hombre sigue en libertad.

Ante la pregunta de Martín Candalaft sobre cómo es vivir con miedo, la víctima explicó lo que le sucedió en la comisaría: “Cuando llegué a hacer la denuncia me dijeron que había una demora de dos horas, yo estaba con el bebé y no tenía ningún bolso, me fui e hice la denuncia al día siguiente”, explicó la mujer.

“Todavía no había salido perimetral, cuando voy a la casa de los padres a buscar mi auto, veo que desde adentro me empiezan a gritar y salé él junto con la familia a prepotearme”, explicó Georgina y agregó: “El padre que es pastor de una iglesia nos dijo que nos iba a meter un tiro”.

“Yo quiero estar en paz, esperaba que él cambiara, pero no, yo quiero que haga un tratamiento para que pueda ver a la bebé”, manifestó la joven.

“Hay un tipo que la vuelve loca, ya le pegó varias veces y tiene miedo”, concluyó Martín Candalaft e instó a la Justicia para que actúe en defensa de la víctima de violencia de género.