Exclusivo A24 | Extorsiones a comerciantes en Rosario: "Llegamos a un punto sin retorno"

Aunque cambian las autoridades, la violencia en Santa Fe no se detiene y así dio cuenta “El diario de la tarde” por A24 con el testimonio de David, un almacenero al que lo extorsionan para que pague un canon a los delincuentes.

El testimonio de la víctima de extorsión en Rosario

La periodista Yoana Don dialogó con David, el dueño de un almacén quien reveló que las amenazas comenzaron el 13 de enero. “Vengo de trabajar y veo a mi señora hablando como si fuera con la misma muerte y me miró como diciendo ‘nos tocó a nosotros’”, aseguró.

“Recibimos una extorsión que tenemos que poner 50 mil pesos por semana hasta que ellos quieran o te balean la casa”, contó el almacenero y aseguró que entre los comerciantes saben que a cualquiera le puede tocar.

“Por el estrés de todos los aprietes a mi suegra le agarró un ACV, el médico nos dijo que era irreversible, después de veintiún días de agonía ayer la enterramos”, lamentó el hombre sobre las graves consecuencias de las amenazas.

Asimismo, contó que hicieron la denuncia en la fiscalía, pero, aunque le pasaron la cuenta a la cual hicieron el depósito a los delincuentes, nadie los contactó aún.

“Llegamos a un punto que no tiene retorno, yo no vendo droga en mi local, no estoy peleando la zona con nadie, vendo gaseosas, pan y fiambre”, aseguró el hombre compungido.